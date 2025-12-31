Opinión
«Outro libro, papá!»
A rutina dos contos antes de durmir
Todas as noites toca sesión de lectura na miña casa. Ata hai pouco, dobre. Por unha banda, a nena; pola outra, o neno. Agora que ela xa le (6 anos), quédome eu co pequecho (3), que é insaciable. Non esaxero se digo que sempre, antes de durmir, nos deitamos na súa cama cun feixe de polo menos cinco ou seis contos. Eu, cando xa levamos dous ou tres, míroo de esguello a ver se vai pechando os ollos, pero nada máis lonxe da realidade: esgotamos a remesa e aínda pide máis.
—Outro, papá!
Moitas veces quedo eu durmido co libro de quenda na man ata que escoito:
—Papá, esperta!
En fin, imaxino que esta escena lle soará a máis dun e dunha.
Bibliotecas públicas: un recurso esencial
Tal é a demanda lectora dos cativos que tivemos que facernos socios —todos, os catro da casa— da Rede de Bibliotecas de Galicia, e imos cambiando de poleiro. Unha semana toca visita á de Baiona, no antigo Hospital Sancti Spiritus, do século XVI, onde de pequeno fun ás monxas cando aínda non había aula de Infantil na vila; e outra, á de Nigrán, un espazo máis moderno, pero moi fermoso. Tanto que dan ganas de quedar vivir nel. Así garantimos un fluxo permanente de contos novos para os nenos. E menos mal que existen as bibliotecas, porque, se non, non gañariamos para libros, aínda que creo sinceramente que non hai mellor investimento ca este.
O outro día estabamos o rapaz e máis eu en plena lectura dun conto fermosísimo, deses que paga a pena mercar. Titúlase «Sete dentes de león» e non foi ata que o rematamos cando me decatei de que a autora é a nosa queridísima Ledicia Costas, colaboradora do xornal. Estiven a piques de facerlle unha foto e enviarlla ao móbil, pero non eran horas, así que deixei estar.
Tesouros literarios que compartimos
Esta semana andamos con «¡Qué lata de rata!», «Unha cea monstruosa», «Biscoito de castañas», «Ovellas á deriva», «A miña amiga a escuridade», «Avós, pirañas e outras historias» e «Papá: un heroe, un mito, unha lenda» —non o elixín eu, xúroo—. E logo sempre hai oco para clásicos como «El Trincalibros», «O grúfalo» —este nunca falla, esmendréllanse da risa— ou «A que sabe a Lúa?», que xa forman parte da nosa biblioteca particular. A maior, que xa voa soa, está coa serie «Escola de monstros».
Que sorte a destes rapaces de hoxe, que medran rodeados de libros coma se fosen xoguetes cotiáns, cunha biblioteca enteira ao alcance da man, grazas a ese servizo público que nos iguala a todos no dereito á imaxinación. Eu, que de neno devecía por un par de volumes repetidos ata a saciedade, míroos agora e penso: que ben que o mundo cambiou para mellor nalgunhas cousiñas. Porque ler non é só entreter; é abrir portas a mundos que nin sospeitamos, é aprender a empatizar, a soñar espertos e, sobre todo, a querer máis historias, máis coñecemento, máis vida.
A mellor herdanza: o amor pola lectura
Por iso, se tes fillos ou sobriños, ou simplemente che gusta o cheiro dos libros, non o dubides: fai coma nós, colle o carné da biblioteca e déixate levar. Que os contos non caduquen nunca e que os nosos pequenos sigan esixindo «outro, papá!» ata que sexan eles os que nos lean a nós. Ao final, esa é a verdadeira herdanza: un amor polas páxinas que non se apaga co sono.
Boas noites e boas lecturas!
