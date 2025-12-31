Campanadas diversas e inclusivas

De rapaz, al salir del cole, iba a unas clases particulares que estaban en el bajo de la casa donde vivía. Allí hacía los deberes y repasaba mates. En aquel local alargado, lleno de risas, mapas y álgebra, la conocí a ella. Era reservada y olía dulce, a postre recién horneado. Hablaba poco, o quizás el resto, aprendices de charlatán, gritábamos demasiado. Invariablemente, al salir su tía la recogía, sino, alguien la acompañaba. Ocurrió que cierta tarde en la academia trasteé bastante ganándome unos cuantos gritos de la seño. El típico niñato repelente.

Aquel serán me tocó también acompañarla en el trayecto a su casa. Caminábamos en silencio cuando de repente sentí un calor intenso en la nuca. Algo fugaz. Un visto y no visto. Me giré y nadie había. Era como si la mano de Dios, aquella que le marcó el 1-0 a Inglaterra en el Mundial de México’86, se hiciera carne de nuevo, bajara del cielo, y me soltara una colleja. Entonces la miré. Ella me clavaba sus ojos achinados. Sin tiempo a pedir explicaciones, empezó a hablarme muy seria. Recordó el incidente con la profe y me preguntó cómo podía tener aquel comportamiento. Qué clase de persona era para actuar así, burlón, sin ningún respeto. Y todavía siguió un buen rato. Bien, la bronca fue de aúpa. Aquella reacción estaba fuera del guion, pensaba para mí. Completamente fuera. Quizás más todavía, por el hecho de que ella tenía síndrome de Down.

Ahora la anécdota podría acabar en que hoy en día seguimos siendo buenos amigos y en clase mejoré mis modales. No. Ni lo uno ni lo otro. El bajo se transformó en un comercio, la profe se hizo autónoma (aunque siguió siendo mi madre y aguantándome), las clases tocaron a su fin y a ella la vida la llevó hacia Vigo. Sin embargo, esa tarde descubrí su sensibilidad, descubrí a la persona detrás del estigma, y otra: ella no era callada, estaba callada. Incluso, de tener la oportunidad, habría estudiado algo. Es que incluso para eso necesitamos que llegase la democracia. El primer plan de Educación Especial con verdadero afán por escolarizar e integrador -no segregador ni con un predominante enfoque médico-asistencial- data de 1978.

Pero el tema no es este, además hoy es Fin de Año. La clave aquí es que miramos hacia lo desconocido con recelo, otras veces con condescendencia; hasta que encontramos esa perspectiva que nos descoloca y nos hace crear una nueva realidad. Por ejemplo, esta noche en Telemadrid, Irene Soto, una chica con síndrome de Down, presentará las campanadas. Lo hará acompañada por la típica pareja de famosos. Es sin duda una estupenda noticia para acabar el año y poder desear: ¡Feliz diverso e inclusivo 2026!