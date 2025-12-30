Amigos de As Travesas

Ya 45 años llevan reuniéndose cada Navidad en el Hesperia nuestros Amigos das Travesas, gente de un barrio populoso que hace mucho que ha dejado de ser periférico para ser otro centro más de Vigo, aunque su nacimiento le aleje del barrio histórico. La transformación de As Travesas, su evolución arquitectónica durante la segunda mitad del siglo XX es una historia fascinante que contó en sus albores con las cocheras de los tranvías, el instituto Santa Irene... Y ahí tenéis a quienes se honran con llevar este nombre como estandarte: Amigos das Travesas.

De visita a uno de los últimos hornos de leña, en Teis: el Mijallas de Miguel

En la Tardebuena, nos fuimos a recoger un cordero a la panadería Mijallas y de paso saludar a Miguel. Sí, Miguel Ángel Carreras es panadero artesano que sigue la tradición de su familia y ahora encarna la resistencia del oficio con uno de los últimos hornos de leña en funcionamiento en Vigo. En Teis, su panadería Mijallas es un templo de la tradición panadera, donde el pan vuelve a tener tiempo, fuego y verdad. Aquí se trabaja con harina seleccionada, masa madre y respeto absoluto por los procesos. De su horno salen panes con carácter, bolas artesanas, roscones tradicionales y piezas que recuperan el placer del pan auténtico, ese que cruje, huele y alimenta de verdad. Miguel y su equipo trabajan incansablemente, de madrugada y sin atajos, para una clientela que valora lo esencial: sabor, constancia y honestidad. En un mercado dominado por lo rápido, esta panadería demuestra que la tradición es un valor diferencial. No es producción en serie; es artesanía con propósito, defendida día a día frente a la estandarización.Un proyecto con alma, oficio y compromiso con quienes aman el pan de horno de leña.

Y Hernán, un carnicero de mucho mérito en Travesía

Allí nos encontramos con Hernán Benenti, un tipo expresivo y afectivo que puede romperte cuando te abraza y un besucón, carnicero argentino, afincado en Vigo desde hace más de 20 años y una de esas personas que dan valor real al comercio de barrio. En Travesía de Vigo no es solo un profesional reconocido: es un referente humano. Hernán es trabajador incansable, representa el valor del artesano que conoce su oficio, selecciona el producto con criterio y cuida a su clientela con esmero y respeto. Cada corte, cada recomendación y cada conversación reflejan años de experiencia y una forma de entender el trabajo basada en la honestidad, la cercanía y el compromiso. Pero si algo lo define por encima de todo es su corazón enorme. Siempre dispuesto a ayudar, a escuchar. En un mundo de prisas y estandarización, Hernán Benenti demuestra que el comercio artesanal, bien hecho y con alma, sigue siendo un valor diferencial. Un profesional de los que dignifican el oficio y dejan huella en su comunidad.