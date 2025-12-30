«C’est fini», Vigo

Nunca me han gustado las despedidas. Son tristes, todas. Incluso cuando salía de fiesta —en otra vida ya— y tocaba retirada. Lo mío eran las despedidas «a la francesa», sin previo aviso: bomba de humo y desaparición sin dar explicaciones. Nada de «me voy, nos vemos mañana». Simplemente, me iba. Aún me voy. C’est fini.

Con 2025 me sucede algo parecido. No me despediré. Lo dejaré irse, o él me dejará ir a mí. Para el caso, es lo mismo. No porque haya sido un mal año, ni porque lo vaya a echar de menos, ni porque esté deseando que 2026 me sorprenda. O, precisamente, por todo eso.

2025 en Vigo: más luces que sombras

Decía el editorial de FARO del pasado domingo que 2025 ha sido un año con más luces que sombras para Vigo y Galicia. Igual alguno no se lo creyó porque era el Día de los Inocentes, pero yo también lo veo así. Es cierto que en muchas de las demandas históricas de la ciudad poco o nada hemos avanzado, sobre todo en infraestructuras —AVE por Cerdedo, Salida Sur, autovía en túnel a Porriño, ampliación del túnel de Beiramar, AP-9, Peinador…— y en aspiraciones como que Balaídos vuelva a ser sede de un Mundial de fútbol.

Pero sería un hipócrita si no reconociese que Vigo ha marchado a velocidad de crucero en muchos otros aspectos. El Puerto sigue en máximos históricos —principal termómetro de la economía del área—, al igual que el turismo; la automoción acaba de pulverizar el récord de producción de 2007; la pesca continúa como líder indiscutible a nivel nacional, lo mismo que nuestros astilleros… y Vigo está de moda: su marca nunca había cotizado tan alto.

Transformación urbana y vivienda: avances y retos

La transformación urbana de la ciudad también ha continuado en este 2025 —con nuevas humanizaciones, rampas, ascensores y escaleras mecánicas— y, en materia de vivienda, el principal talón de Aquiles de esta época que nos ha tocado vivir, tanto el Concello como la Xunta han sacado la bazuca —con nuevas promociones de vivienda protegida, una empresa pública municipal, un observatorio con la UVigo, etc.— para intentar contener unos precios disparatados que están convirtiendo el recuerdo de la burbuja inmobiliaria en una simple anécdota. Y, después de muchos años, tenemos PXOM. Aunque habrá que esperar para comprobar si los resultados son los esperados o si el remedio ha llegado demasiado tarde.

¿Está entonces el vaso de 2025 medio lleno o medio vacío? Supongo que dependerá del prisma personal de cada uno. Yo, por si acaso, seguiré con mi despedida a la francesa. Que 2025 se vaya sin besos de hasta siempre, sin abrazos incómodos, sin promesas de «nos vemos pronto». Que se vaya con el bullicio de las calles, con el olor a salitre y neumático nuevo que traen los récords del Puerto y de la planta de Stellantis, con las luces de Navidad brillando más que nunca y con un PXOM que, quién sabe, quizá algún día deje de ser solo un papel bonito.

Yo me quedaré mirando cómo se aleja, con una mano en el bolsillo y la otra sujetando el vaso. Medio lleno, medio vacío… o simplemente lleno de lo que fue. C’est fini, Vigo. Y que venga 2026 cuando le dé la gana. Yo estaré aquí. O no. Para el caso, es lo mismo.