Sin hogar no hay Reyes Magos

Me llamo Ana, tengo 50 años. Llevo 10 años con depresión profunda: pastillas, psiquiatras y mucha cama invalidante. He tenido que dejar mi buen trabajo; no tengo un duro, ni familia; mis amigas me mantienen; vivo en una pensión de mala muerte. ¡Ni en mis peores pesadillas pude soñar que me iba a pasar esto! Estoy en la pobreza severa, soy una persona sin hogar.

Me llamo Carmen, tengo 40 años, me encuentro en España porque en mi país sufría insoportable violencia de genero. No tengo papeles y sí un mal trabajo. Vivo con mi hija en una habitación de un piso patera; subsisto por la ayuda social . «Voy a putear» para que mi hija no herede esta pobreza severa en la que me encuentro. Soy una persona sin hogar.

Me llamo Vanesa, tengo 30 años. De jovencita mis padres me echaron de casa por ser adicta a la heroína. Por eso no tengo estudios ni experiencia laboral. Desde aquella vivo en la calle; ahora «mi casa», con otra gente, es una casa abandonada, una «choupana». Para costear mi consumo y el de mi pareja, he acabado en la prostitución. Soy una persona sin hogar.

Me llamo Herminia, tengo 65 años, soy gitana; desde que me recuerdo vivo en una chabola, en pobreza severa. Soy una persona sin hogar.

Me llamo Jennifer, tengo 40 años. No he podido superar que mi marido se haya ido con otra y bebo lo que me echen. Tanto que me he alcoholizado y ya no soy yo. El juez me ha retirado la custodia de mis dos hijos y me ha obligado a abandonar el domicilio conyugal. No aguanto el trabajo. La calle es aún más dura para las mujeres; mi vida es estresante, siempre pendiente de que no abusen de mí, me violen ni me maltraten. El alcohol me ha llevado a la pobreza extrema, soy una persona sin hogar.

Me llamo Juana, tengo 55 años. Pertenezco a la generación de los 80, la de la moda del «caballo». Hasta que llegó a mi vida ese agua bendita de la metadona, he hecho de todo: trapichear, robar, pasar por el infierno de los «chutaderos»… De todo he hecho. Ahora, por tanto abuso, se me han fundido los plomos y siento que no soy nada; mi trabajadora social dice que padezco trastorno biopsicosocial. A los que cobramos la Risga nadie nos quiere alquilar nada. El señor de la pensión me deja parar allí a cambio de que duerma con él tres noches al mes. Soy pobre en extremo, una persona sin hogar.

Sí, después de escribir los anteriores relatos, representativos de la realidad lacerante e invisibilizada de las mujeres sin hogar, cada vez más numerosa en nuestras ciudades, falta lo más complicado que es contestar a la pregunta ¿qué hacer?

La primera respuesta es la de Albiol, el alcalde de Badalona, que puso en la calle a 400 okupas, incluidas familias enteras, de un edificio abandonado ante la indiferencia de la mayoría de la población. Porque si son «los otros», casi no personas, que se vayan de una vez por todas y que nos dejen en paz.

La segunda opción es la de « sí, pero no en mi patio». Es decir, reconozco que son seres humanos y que como tales las administraciones deben de buscarles un dispositivo residencial pero no cerca de mi casa ni de mi barrio porque, sabe usted, huelen, van desaliñados, empobrecen el barrio y, además, nos dan miedo.

La tercera alternativa es la de cuidarlos apostando por una sociedad empática y humanitaria en la que se les ofrezca la oportunidad de cambiar de forma de vida, algo que, entiendo, solo es posible si se les facilita un lugar habitacional, un nido en el que vivir, donde puedan autocuidarse en lo personal, psíquico y sanitario y así participar en proyectos socializadores.

En democracia, las personas podemos decidir qué opción de las mencionadas, o cualquier otra, elegimos para nuestro país. Tenemos voz propia y nuestra palabra cuenta.