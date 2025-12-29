Facultad de Medicina para el sur de Galicia

Tras muchos años en la política local como alcalde de Baiona (1987-1999) y en Pontevedra como diputado provincial (1991-2003), aunque no estoy en política activa, sigo con mucho interés todo aquello que afecta a Galicia y a nuestro entorno.

El debate suscitado sobre la petición de Vigo de una Facultad de Medicina, que ya viene de lejos, me parece que requiere por mi parte una opinión y un posicionamiento claro, entre otras cosas por mi condición de docente en el instituto Primeiro de Marzo de Baiona, donde ejercí, tras dejar la Alcaldía, durante más de quince años hasta mi jubilación, así como, anteriormente, en centros educativos de Moaña, Mos, Vigo, Redondela, Oia y Baiona, ocupando incluso, en algunos de ellos, cargos de dirección.

El sur de Galicia ha ido perdiendo referencias básicas para el progreso, a pesar de su enorme potencial. El porqué de esta pérdida y dejadez tiene su origen en una Galicia desvertebrada, escorada hacia el norte, que ha reducido al sur y, sobre todo, a Vigo y su área, a ser un reducto sin peso político alguno.

La pérdida del AVE directo a Madrid, la carencia de un puerto nodal en la ría mejor dotada para albergarlo y la emigración de los órganos de decisión de Abanca a A Coruña son algunos ejemplos.

Pero lo más sorprendente, a día de hoy, es el silencio de las corporaciones locales del área metropolitana de Vigo, de la que fui su primer presidente, cuando el «sindicato de alcaldes» ejercíamos presión sobre la Xunta de Galicia para la defensa de Vigo y su área intermunicipal.

Ahora se abre la posibilidad de que Vigo pueda acoger una nueva Facultad de Medicina en Galicia, y en ello centraré este artículo.

El sur de Galicia no debe conformarse con una descentralización del segundo ciclo de Medicina. Está bien que sea un primer paso, pero nunca una renuncia a contar con una facultad completa. Hay razones de mucho peso que lo avalan.

La primera es la saturación de alumnos de la facultad de Santiago, la más saturada de España, con más de 400 alumnos en primero de Medicina.

La segunda, el agravio comparativo que supone con otras comunidades autónomas como Castilla y León, con dos facultades consolidadas y otras dos autorizadas en Burgos y León; Castilla-La Mancha, con dos y otra a punto ya en Toledo; y Andalucía, con una por provincia.

La tercera, que considero fundamental, es el soporte hospitalario de Vigo, con el Álvaro Cunqueiro a la cabeza, Pontevedra y Ourense.

La cuarta es el impacto social y económico sobre la población del sur. Una facultad ligada al Chuvi representa una cercanía que aliviará a las familias de los estudiantes, que podrían ir y venir desde sus casas a la nueva facultad. No es un tema menor, dado el impacto económico que hoy sufren muchas familias y, en este aspecto, pongo en valor la iniciativa tomada hace unos años por la Asociación de Empresarios de Baiona para habilitar como residencia de estudiantes los numerosos pisos turísticos veraniegos existentes en nuestra localidad.

La Universidad de Santiago debe pisar la realidad tanto docente como asistencial si continúa enrocándose en posiciones absurdas por el prurito de una teórica excelencia que hace ya años dejó de serlo.

De aquí mi mensaje tanto al rector de la Universidad de Vigo, a las corporaciones municipales del sur de la provincia de Pontevedra, a las asociaciones de padres y madres de los centros educativos de todos los niveles, a los claustros de profesores, a la sociedad civil y empresarial del sur de la provincia de Pontevedra y, sobre todo, a la Diputación de Pontevedra y a la Xunta de Galicia.