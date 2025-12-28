Opinión
A invasión das bestas
Menos mal que en Sabarís somos xente sociable. Recibimos aos de fóra cos brazos abertos e cun sorriso. Mesmo lles convidamos a un viño ou a unha cervexa. Demostrámolo hai tres ou catro décadas, cando comezaron a construírse urbanizacións pijas e a parroquia se encheu de vigueses e madrileños fuxindo da cidade, na procura da tranquilidade do Val Miñor; e volve quedar claro agora con esta «invasión das bestas» da que todo o mundo fala, sobre todo os cativos da casa, que non dan creto —nin os maiores— de que nunha rotonda coincidisen no tempo un ibis eremita, un paxaro en extinción que, din os que saben de zooloxía, foi case coma un deus hai séculos, especialmente no antigo Exipto, e un xabaril dos de toda a vida, que non sei se quería papar ao ibis ou simplemente estaba estirando as patas na entrada de Baiona.
A verdade é que esta terra nosa non deixa de abraiarme. Primeiro foi o tema do ibis, que ten ata nome e todo: Cañaílla, ao que xa lle dediquei un artigo hai un ano. O tipo é fino de carallo. Móvese entre a rotonda de entrada á parroquia, o recheo e o paseo, aínda que eu vino varias veces na terraza do Fidalgo de Berto facendo de aspiradora e aproveitando todo o que caera ao chan a noite anterior. Non é parvo, non, Cañaílla. Todo o mundo di o mesmo: ese non dura, tanto andar entre os coches, calquera día acaba escachado debaixo das rodas dun camión. Pero aí segue, petiscando o que atopa, alleo por completo ao tráfico e ás persoas que paran o coche para tirarlle unha foto ou gravalo en vídeo. É unha ave influencer.
O do xabaril xa mete un pouco máis de respecto. Os meus fillos pregúntanme: «Papá, que fai un porco bravo aquí? Se non temos monte nin nada». E claro, esa é a cuestión. Si, é raro atoparse un xabaril pola rúa, pero non tanto na foz do Miñor, onde ás veces se viron emporcallando na lama, na procura de crustáceos, miñocas e restos sabe Deus de que. Os pobres non teñen que levar á boca no monte e cada vez baixan máis ás zonas urbanas: non lles queda outra.
Pero, como Cañaílla, este que filmaron hai uns días tampouco tiña un pelo de babeco. Porque si, deuse un paseo pola rotonda, pero tamén o viron pola parte traseira do Yajoma, seguro que rebuscando a ver se atopaba un anaco de empanada, unhas rebandas de pan ou mesmo uns pasteis de amorodos deses tan ricos que fai a xente de Maxi.
Temos de todo en Sabarís: ibis eremitas que parecen saídos dun documental da BBC, xabarís —que soa case como Sabarís— que se pasean coma se a rotonda fose o seu salón de estar, londras que nadan pola foz coma nunha piscina olímpica, garzas que posan como modelos e gaivotas —desas temos para todos os gustos— que arman máis barullo ca un luns de mercado. Esta terra nosa —Sabarís, Baiona, o Val Miñor— é un zoolóxico ao aire libre, pero dos bos, dos que non cobran entrada.
Aquí os animais non veñen de visita: veñen quedar, a comer, a vivir a súa vida. E nós, os de aquí, abrímoslles a porta con esa hospitalidade que nos define. Porque se hai algo que non nos falta é corazón… e un chisco de retranca para non tomármonos todo demasiado en serio. Abofé.
- Vigo estuvo a la temperatura de Helsinki esta madrugada
- El fiscal pide el cierre «urgente» de un salón de masajes eróticos en Plaza España
- Vitrasa se despide (¿para siempre?) de uno de sus símbolos en Vigo
- «No quiero gente extranjera trabajando conmigo»
- Davila 26/12/2025
- Localizan a dos personas muertas en sendos pisos de Vigo
- El Tren Celta entre Vigo y Oporto también parará en Redondela, O Porriño y Tui desde el 1 de enero
- Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero