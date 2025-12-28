Galicia cierra 2025 con más luces que sombras

Los balances están condenados, por definición, a ser incompletos, injustos y necesariamente discutibles. Habrá quien vea en estas líneas un exceso de optimismo y quien considere que se queda corta la crítica. Es parte del juego. También lo es una de las grandes tradiciones del periodismo: cerrar el año con un ejercicio de perspectiva que permita ordenar doce meses de intensidad informativa extraordinaria, sin ánimo exhaustivo y con la vocación de ofrecer una mirada amplia, de 360 grados. Todo lo que incluimos hoy en Estela es importante, pero no todo lo importante está presente en el suplemento.

Con esa cautela previa, el balance general admite una conclusión razonable: Galicia despide 2025 con más luces que sombras, incluso en un contexto internacional y estatal marcado por la incertidumbre económica, los conflictos geoestratégicos y un clima político nacional cada vez más crispado.

En el ámbito económico, los grandes indicadores vuelven a acompañar. El PIB gallego crece a un ritmo de entre el 2,5 y el 2,8%, en línea con la media estatal, consolidando una senda de crecimiento moderado pero sostenido. No es un dato menor para una economía abierta y exportadora como la gallega, especialmente en un entorno global volátil.

El mercado laboral ha vuelto a ofrecer cifras históricas. La afiliación a la Seguridad Social superó durante el verano los 1,1 millones de cotizantes, mientras el paro se situó en mínimos que hace apenas una década parecían inalcanzables. Es cierto que persisten debates de fondo sobre la calidad del empleo, los salarios o la productividad, pero el volumen y la tendencia reflejan una realidad objetiva: Galicia ha recuperado músculo laboral.

Especialmente relevante es el comportamiento del sector exterior. Las exportaciones se mantienen en niveles máximos, tras haber superado los 30.000 millones de euros en 2024, confirmando el perfil internacional de la economía gallega. Detrás de estos datos están los grandes tractores industriales y empresariales —Stellantis Vigo (que ha batido este año su récord histórico de producción de 2007, con más de 550.000 coches), Inditex (que sigue sin saber, por suerte, cuál es su techo: es la mayor empresa cotizada de España), el naval (con la mayoría de los astilleros de Vigo y Marín con carga de trabajo, al igual que Navantia en Ferrol), la pesca y la agroalimentación—, junto a un ecosistema emergente en biotecnología y tecnologías avanzadas que ya no es una promesa lejana, sino una realidad incipiente.

Galicia ha demostrado en 2025 una capacidad de resiliencia diferencial, apoyada en una estructura productiva más diversificada que en el pasado y en una internacionalización que hoy actúa como red de seguridad frente a los vaivenes del ciclo económico.

En el plano político, el año ha estado marcado por una estabilidad poco habitual si se compara con el ruido permanente de la política estatal, marcada por la polaridad. La mayoría absoluta del PP en la Xunta ha permitido un curso sin sobresaltos relevantes, mientras la oposición sigue en proceso de redefinición, sobre todo el PSdeG tras la ola de denuncias internas por acoso sexual y laboral. En el ámbito municipal, la tónica general ha sido similar: gobiernos monocolor, como el de Abel Caballero en Vigo, o ejecutivos sustentados en alianzas, han logrado completar el año sin grandes crisis internas.

Pero esa estabilidad tiene fecha de caducidad. 2026 será un año preelectoral, y eso se notará. Las diferencias entre socios se agudizarán, el tono político se endurecerá y cada decisión se leerá en clave de urnas. La calma de 2025 no garantiza, ni mucho menos, la del próximo ejercicio.

En clave viguesa, el año deja avances largamente esperados. La aprobación definitiva del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), tras años de bloqueo judicial y político, marca un punto de inflexión para la ciudad. Supone seguridad jurídica, desbloqueo urbanístico y una base imprescindible para planificar el crecimiento y atraer inversión.

También ha avanzado, aunque todavía en fases iniciales, la planta de chips fotónicos Sparc en el Parque Tecnológico de Valladares. Más allá de su impacto industrial inmediato, el proyecto tiene un valor estratégico evidente: posiciona a Vigo como referente europeo en fotónica y semiconductores, sectores clave para el futuro tecnológico, y abre la puerta a empleo de alto valor añadido y a un efecto tractor sobre el ecosistema innovador local.

No todo, sin embargo, permite el optimismo. Los incendios forestales vuelven a escribir el capítulo más negro del año. 2025 pasará a la historia como uno de los peores ejercicios del siglo, con más de 110.000 hectáreas calcinadas, especialmente en la provincia de Ourense. El megaincendio de Larouco, el mayor registrado nunca en Galicia, simboliza un fracaso colectivo que trasciende la coyuntura meteorológica.

El balance de 2025 deja además retos estructurales que siguen sin resolverse y que condicionan el futuro inmediato de Galicia. El problema de la vivienda es quizá el más visible: precios elevados (superando los niveles de la burbuja), escasez de oferta y una vivienda pública claramente insuficiente (pese al esfuerzo que desde la Xunta y los concellos se está haciendo para construir más pisos protegidos), especialmente para jóvenes y clases medias, tanto en las grandes ciudades como en su entorno metropolitano.

La sanidad continúa siendo otro de los grandes focos de preocupación. La falta de médicos, la sobrecarga de las urgencias y las listas de espera siguen tensionando el sistema, mientras la política de personal y la planificación sanitaria generan debate y malestar territorial. El conflicto recurrente en este ámbito es también un reflejo de un centralismo autonómico que, en ocasiones, proyecta decisiones desde Santiago sin suficiente sensibilidad hacia la realidad de áreas como Vigo.

En paralelo, la atención a la dependencia y las políticas sociales avanzan de forma desigual, con tiempos de respuesta que no siempre están a la altura de una sociedad cada vez más envejecida. La demografía, de hecho, se consolida como uno de los grandes desafíos de fondo: Galicia envejece y pierde población joven, y la captación y retención de talento se convierte en una prioridad estratégica aún insuficientemente abordada.

A todo ello se suman las infraestructuras pendientes, viejos agravios que se arrastran año tras año. La alta velocidad ferroviaria Vigo-Cerdedo continúa atrapada en la fase de estudios, sin calendario de obras (con el silencio cómplice del Ministerio), mientras la AP-9 sigue siendo una losa para miles de usuarios, con subidas anuales de peajes que superan el 5% y un sistema de bonificaciones que muchos consideran insuficiente e injusto.

En el capítulo de la innovación, Galicia avanza, pero todavía lejos de donde debería. La biotecnología consolida un polo emergente, con inversiones que han crecido cerca de un 20% en cinco años, y proyectos como la fábrica de inteligencia artificial aplicada a la salud del Cesga apuntan en la buena dirección. Sin embargo, el esfuerzo en I+D sigue estando por debajo de la media europea y de lo que exige una economía que aspira a competir en conocimiento.

La cultura, en cambio, ha ofrecido algunas de las mejores noticias del año. Los premios nacionales a creadores gallegos y el impacto internacional del cine de autor han situado a Galicia en el escaparate global. Sirat, de Óliver Laxe, Gran Premio del Jurado en Cannes y preseleccionada para los Óscar, y Romería, de Carla Simón, rodada en Vigo y también en la carrera hacia Hollywood, son hitos que trascienden lo simbólico y confirman la madurez del sector audiovisual gallego.

En definitiva, 2025 ha sido un año de solidez económica y estabilidad política, con avances claros en empleo, exportaciones, urbanismo y proyección cultural. Pero también ha vuelto a dejar al descubierto sombras persistentes: incendios devastadores, tensiones en la sanidad, un problema de vivienda sin resolver y la urgencia de desbloquear infraestructuras clave para el desarrollo del sur de Galicia.

Galicia cierra el año con más luces que sombras. La verdadera cuestión no es el balance, sino qué se hace con él. El próximo ejercicio, marcado por el pulso preelectoral, exigirá más ambición, más cooperación institucional y menos tacticismo. Que 2026 nos encuentre, al menos, mejor preparados para convertir los desafíos crónicos en oportunidades reales.