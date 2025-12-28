Opinión
Alejo Amoedo Portela
Ángel Teijeiro: música, vida cotiá e cine
Ángel Teijeiro Ferreiro (Lugo, 1901 - Ferrol?, 1950) foi unha figura clave da música galega da primeira metade do século XX. Músico polifacético (instrumentista, director e compositor), liderou importantes institucións corais en Lugo, Vigo e Ferrol, destacando pola súa capacidade para integrar a arte no tecido social e no teatro lírico da época.
Un exemplo fascinante desta conexión entre a arte e a vida cotiá atopámolo na súa obra «La pecadora» (1931). Esta partitura, composta a ritmo de mazurca java, non era só un obxecto musical, senón un fiel reflexo da realidade comercial de Vigo: na súa contracapa publicitábanse os emblemáticos Almacéns Simeón García, detallando dende tecidos de fabricación propia ata artigos de camisaría. Deste xeito, a peza convértese nun expoñente do potencial comercial de Vigo, evidenciando como un elemento de consumo popular podía servir de ferramenta publicitaria de prestixio.
Teijeiro desenvolveu unha versátil traxectoria profesional marcada pola entrega ao seu instrumento principal, o clarinete, e pola súa capacidade de liderado en diversas frontes culturais. Tras iniciarse no Rexemento Zamora de Ferrol (1918), consolidouse como intérprete na Banda Municipal de Vigo (1925) e na Orquestra Filarmónica de Vigo (1936). No ámbito coral, destacou como subdirector de Cántigas e Aturuxos. A súa pegada como director estendeuse tamén á banda La Lira Lucense (1927), labor que compaxinou cun forte compromiso institucional na Asociación de Profesores de Orquestra de Vigo e cunha notable faceta pedagóxica como mestre nas Escolas Nieto de Cabral.
Dentro da súa produción para o teatro lírico -creada na considerada «época dourada» destas composicións, na década de 1920-, destaca o uso do galego como base creativa. Obras como o sainete «Unha festa na aldea» ou as zarzuelas galegas «Carmela», «Amor n’o cume», «O retorno d’o soldado», «Salvador e Salvadora» ou «O pirmeiro amor» retratan a vida rural, o amor e a emigración. Estas pezas foron estreadas nos espazos de referencia daquel entón, como o Círculo das Artes de Lugo e os teatros emblemáticos de Vigo: o Tamberlick ou o García Barbón.
A obra de Teijeiro está indisolublemente ligada aos Coros Históricos, motor cultural da Galicia da época. O autor dirixiu formacións como Cántigas e Aturuxos (Lugo), o Orfeón Helios (Bembrive), Queixumes d’os Pinos (Lavadores), o Coro Feijóo da Agrupación Artística (Vigo) e Toxos e Froles (Ferrol). Grazas a estas agrupacións, o seu repertorio difundiuse e mantívose vixente ata os anos corenta.
O seu compromiso social levouno a participar coa Agrupación Artística na conferencia galeguista a cargo de Castelao, Otero Pedrayo, Paz-Andrade, Urbano R. Moledo e Cabanillas polo Día de Galicia en 1930, ou a dirixir a súa obra «O pirmeiro amor» en 1932, co fin de recadar fondos para as familias das 22 vítimas do naufraxio da traíña Azaña en Sálvora.
A súa figura emerxe agora cunha forza simbólica fascinante vinculada a un dos fitos cinematográficos da nosa cultura: «La tragedia de Xirobio» adaptación dun dos relatos de «Cousas da vida» de Castelao. En 1930, encargóuselle a Teijeiro poñerlle música á que sería a primeira longametraxe de ficción galega ambientada nos carnavais vigueses. A película non se estreou comercialmente e a música -que naquel entón debía nacer do foso en cada proxección- nunca chegou ao papel nin aos oídos do público. Porén, que non exista unha partitura física non lle resta un chisco de importancia ao autor. O encargo a Teijeiro non foi froito do azar; era o home que, mentres tocaba na Banda Municipal, dirixía a Agrupación Artística en xantares e mitins onde as palabras de Castelao e Otero Pedrayo debuxaban unha Galicia nova.
