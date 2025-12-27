Retratos augustos: Xurxo Martínez.

Naceu en Coia na década dos 80. Presume de barrio. Alí aprendeu mirando, logo preguntando e despois pensando. Home de acción sociopolítica e asociacionismo cultural. A súa paixón é aprender e compartir o aprendido. Doutor Cum Laude e premio extraordinario da UVigo dedica a súa investigación ao Rexurdimento. Ensaísta, poeta, narrador e colaborador de FARO DE VIGO dende 2012. Sempre cun ollo posto na cidade. Agora, como membro da comisión para o futuro Museo da Historia de Vigo, mantén como propia unha frase: Vigo é o guión da Galicia futura. En abril do ano 2022 conseguiu, após un proceso xudicial de catro anos, unha histórica sentenza pola que o TSXG obrigaba á Axencia Tributaria a garantir a atención en galego.

Un sesión de firmas y cata de vinos con la ilustradora Lorena Varea

Una cita cultural singular en Vigo, dirigida a lectores de novela gráfica, amantes del arte contemporáneo y del vino, en un formato exclusivo y cercano. La vinoteca Alareira acoge este domingo 28 de diciembre, a las 19.00 horas, una sesión de firmas con cata de vinos a cargo de la ilustradora y autora de cómic Lorena Varea, ganadora del premio Art Jove de Còmic 2022. La actividad, de acceso mediante reserva o invitación, permitirá al público obtener ejemplares dedicados de Cuando no duela recordarte, una novela gráfica centrada en la memoria y el duelo desde una mirada íntima. Lorena Varea es ilustradora, docente y autora de cómic. Formada inicialmente en biotecnología y biomedicina, desarrolló posteriormente su carrera artística en la Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears. Ha participado en exposiciones colectivas, realizado trabajos de ilustración científica y compagina actualmente la docencia con su actividad como ilustradora freelance.

Un torneo solidario de mus para la ONG Aulas Abertas

Me cuenta Pilar Muñoz , de Aulas Abiertas, que el día 3 de enero la Asociación Rías Baixas de mus organiza un torneo solidario a favor de esta ONG. La gente puede inscribirse y para información, su teléfono es: 606 189 999.

Y el anual encuentro de los «chilobergianos»

Un año más, y ya ha pasado tiempo, los compañeros de Chiloverg Galicia tuvieron su encuentro. Por suerte, solo se registraron dos bajas, pero no por nada grave, sino por circunstancias de la vida. Pero, por supuesto, el «camarógrafo Paquito», el «showman Soto» y la cabeza pensante María del Carmen» estuvieron allí. ¡Qué rico almuerzo! Un recuerdo para quienes les dejaron. Siempre serán chilovergianos.