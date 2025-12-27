A terminologia nas disciplinas gramaticais compartilha muito vocabulário do léxico comum ou geral, pois como som ciências humanas incorporam ideias ou conceitos conhecidos para os falantes de um determinado território ou de vários, pois nas línguas históricas por definiçom as fronteiras políticas ou administrativas nom coincidem inexoravelmente com as fronteiras lingüísticas, sempre existem zonas de tránsito ou casos particulares.

O termo fecundidade denota a qualidade ou condiçom do que é fecundo ou fértil e por extenson a capacidade de umha determinada unidade gramatical para reproduzir-se prolificamente, fazendo parte de outras novas unidades. Exemplos abundantes aparecem nos casos dos prefixos ou dos sufixos; neste caso concreto com o prefixo «des-» e o sufixo «–ismo».

O prefixo «des-» pode expressar oposiçom, negaçom, inversom ou privaçom, pode juntar-se com qualquer categoria gramatical, porém preferentemente com bases substantivas (descrédito, deshonra, desprestígio...), bases adjetivas (desfavorável, desonesto, desleal) e verbais (desmilitarizar, desnaturalizar, despenalizar...), nom obstante parece ser mais prolífico com verbos: «desburocratizar» com estes dous sentidos (a) eliminar ou reduzir (em órgaos governamentais, empresas, etc.) a excessiva influência e poder dos departamentos administrativos e/ou dos funcionários que administram as instituiçons, e (b) eliminar ou diminuir a excessiva formalidade e rígida doutrina exigidas nos trámites, simplificando e agilizando os serviços.

O sufixo «-ismo» procede do grego, forma nomes de açom, designa movimentos sociais, ideológicos, políticos, opinativos, religiosos e personativos, através de nomes próprios representativos, até chegar ao facto concreto de que potencialmente há para cada nome próprio ou um apelido um derivado em «–ismo» (extremismo, pacifismo, populismo, sanchismo, socialismo...); assim, «pacifismo» «doutrina que prega o desarmamento das naçons e a soluçom dos conflitos internacionais por meio da arbitragem ou pacificamente, com a proscriçom do recurso à guerra», «populismo» «doutrina e prática política de esquerda ou de direita que prega a defesa dos interesses das camadas nom privilegiadas da populaçom, mas que freqüentemente se limita a açons de cunho paternalista, angariando dessa forma o apoio popular, pode aglutinar-se em torno da figura de um líder carismático».

Do mesmo modo que existe compatibilidade ou incompatibilidade entre as pessoas também as podemos ver na Morfologia lexical, mesmo associaçons do sufixo »-ista» para designar seguidor ou partidário: extremista, pacifista, populista, socialista... Os neologismos som constantes, e a possibilidade de formar novas unidades lexicais, pode constituir um exercício essencial nas aulas para que os estudantes reflexionem cientificamente sobre as línguas históricas.