Dios es irlandés

Cuentan que Elvis Costello retó a Shane MacGowan, líder eterno de The Pogues, a componer un villancico y este respondió al desafío con la canción más antinavideña que jamás se ha escrito, una obra de arte atemporal protagonizada por dos desgraciados a quienes la vida ha dado la espalda. Es lo que tiene invocar el talento de un genio.

Fairytale of New York cuenta la historia de un emigrante irlandés en Nueva York que pasa la Nochebuena en la celda de una comisaría. Allí un anciano, borracho como él, anuncia que aquella será su última Navidad y comienza a entonar una canción tradicional irlandesa. En apenas unos segundos, con esa voz estridente y un piano como acompañante, el puñetero Shane ha pintado un cuadro desolador sobre la marginalidad, el alcoholismo, la vejez, la soledad y el triste final. La melodía del viejo despierta entonces la nostalgia de Shane que comienza a recordar a su antiguo amor a quien conoció en una noche como aquella y con la que entabla un diálogo ficticio. La pareja se acusa de sus fracasos, de las promesas que nunca se cumplieron y del dolor por unas vidas trituradas por el alcohol, las drogas y el desencanto.

La canción huele a decepción y a pobreza. Shane la tuvo en su cabeza durante mucho tiempo y trabajó dos años en ella porque quería que fuese perfecta. Su principal dolor de cabeza fue encontrar la voz femenina que le diese la justa réplica y que hiciese aún más creíble la historia. Necesitaba alguien con fuerza, capaz de transmitir crueldad y amor al mismo tiempo. Fue Steve Lillywhite, su productor en ese momento, quien propuso a su mujer, Kirsty MacColl, para que participase en la grabación. El resultado es historia de la música. La voz desgarrada de Shane encuentra una contestación perfecta en la personalidad de Kirsty y juntos te trasladan a esa historia de amor que empieza en el «tanque de los borrachos», el peor lugar donde uno imagina pasar la Nochebuena.

Es el villancico del fracaso, de la derrota, de la desilusión. Conmueve como ningún otro y demuestra el grado de genialidad de aquel niño criado en una humilde granja del condado de Tipperary en la que aprendió a cantar y a beber y a quien, como él mismo dijo en Crock of Gold, la película documental que cuenta su complicada vida y que sirve casi como testamento vital, «dios señaló para llevar la música tradicional irlandesa al punto de popularidad más grande de su historia».

-¿Y por qué haría eso Dios? –le preguntan.

-Pues porque Dios es irlandés.

Justo ahora, que acaban de cumplirse veinticinco años de la trágica muerte de Kirsty MacCall durante unas vacaciones y dos sin Shane MacGowan, Steve Lillywhite ha recuperado la primera grabación que se hizo en directo de la canción para que los devotos tengamos aún más motivos para volver a ella. Fue en Glasgow en 1987, el día en que Kirsty y Shane se subieron juntos por primera vez a un escenario para sacar ese prodigio del estudio de grabación. Suena aún más poderosa y auténtica, con el público acompañando a la pareja en ese intercambio descarnado de reproches. Shane se sentiría orgulloso del resultado. Tuvo con la canción una relación complicada y durante un tiempo fue incapaz de escucharla porque, según propia confesión, se ponía demasiado triste al recordar a Kirsty, arrollada por una lancha motora en el Caribe cuando solo tenía 40 años.

Pero volvamos a la discusión de la pareja en Fairytale. Shane y Kirsty se insultan casi con violencia, se desprecian invadidos por la rabia. Suenan palabras que nadie imagina en una canción navideña: basura, gusano, maricón, perra adicta, cabrón... «Robaste mis sueños cuando te encontré» le dice ella como conclusión de todo, como bofetada definitiva. Y justo entonces el duende irlandés (aunque nacido en Inglaterra) calma la tormenta y encuentra el final que merece la canción: «No, solo los guardé, cariño. Los puse junto a los míos porque solo no puedo conseguirlo». Incluso Shane sabe que al final de cada historia, por triste y dura que sea, debe existir una puerta abierta a la esperanza, aunque a lo mejor nunca creas en ella.

Es difícil encontrar una manera mejor de felicitar la Navidad que como Shane y Kirsty lo han hecho y seguirán haciendo toda la vida. Es el villancico más hermoso del mundo, el que le canta y se acuerda de aquellos para quienes no suenan la campanas de Navidad. Y es también la canción con la que mis hijas me recordarán cuando ya no esté.