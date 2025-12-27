El 2025 que no fue

Tras sobrevivir a las harturas de Nochebuena y Navidad, toca hacer balance del año. Pero no de lo acontecido en este 2025 que estamos a punto de cerrar —para eso ya tenemos el suplemento Estela del próximo domingo, no se lo pierdan—, sino del que pudo haber sido con una pizca de suerte, un manojo de voluntades, unas gotas de sacrificio y cero gramos de intereses políticos. En definitiva, de las noticias que me hubiera gustado publicar y leer sobre realidades y proyectos frustrados, todos ellos localistas —para opinar o divagar sobre los conflictos de Ucrania o Gaza, o sobre el cambio de ciclo político en España, hay plumas mejor preparadas y, sobre todo, más dispuestas que yo—, pero no por ello menos importantes… para Vigo.

Infraestructuras: un capítulo cheíño

El capítulo de infraestructuras, como el centollo que me pusieron delante de las narices en la comida del 25 —está bien lo del capón de Vilalba del vídeo del presi Rueda, pero donde esté el marisco de las Rías Baixas…—, está cheíño. Porque, lo que se dice avances en las demandas históricas de esta ciudad, pocos. Empezando por el Puerto, que sigue sin ser nodal; siguiendo por el aeropuerto, que con la espantada de Ryanair se queda, a partir de ahora, sin ninguna ruta internacional, operando a pelo, es decir, sin ayudas; y encallando en el tren: el Gobierno sigue —y mira que ha tenido oportunidades— sin confirmar de viva voz, con luz y taquígrafos, que sigue adelante con la variante del AVE por Cerdedo, ha vuelto a dilatar los plazos de la Salida Sur ferroviaria hacia Oporto y no atiende las demandas para mejorar el Eje Atlántico, pese a ser la línea de media distancia más concurrida del país.

Carreteras y conexiones pendientes

Por carretera, la cosa no mejora. Lo que nos hubiese gustado publicar que la AP-9 queda libre de peajes tras el rescate de la concesión, por ilegal, como dice la Unión Europea; que la A-55 pasa a ser carretera de pueblo —que es lo que es— porque ya contamos con una alternativa en túnel a Porriño; o que Xunta, Concello, Puerto y Estado aparcan sus diferencias para prolongar el túnel de Beiramar no solo hasta la rotonda de la antigua Barreras, como se proyectó en un principio, sino hasta Bouzas, cosiendo el frente marítimo en lo que sería la mayor transformación de la ciudad en su etapa moderna. Qué gusto daría publicar eso… y qué pena que, de momento, solo sea un sueño.

El desafío de la vivienda

¿Y la vivienda? Otro más. Después de años publicando cientos de noticias sobre el crecimiento desorbitado de los precios del alquiler y de venta, sobre la invasión de los pisos turísticos —que tanto han desvirtuado el mercado inmobiliario de Vigo— y sobre las condiciones cada vez más leoninas que exigen muchos caseros a los inquilinos, lo que daría por hablar de contención del coste del metro cuadrado —lo de que los precios vayan a bajar me parece una utopía—, de que el nuevo Plan Xeral y la apuesta conjunta del Concello y de la Xunta ayuden a paliar el déficit de vivienda protegida, atemperando el mercado como un antibiótico frente a una infección. Pero me temo que aún queda mucho camino por recorrer.

En fin, entre el regusto del centollo y las promesas que siguen «en estudio» —como esa variante de Cerdedo que tanto le cuesta confirmar al Ministerio—, nos despedimos de un 2025 que pudo haber sido histórico para Vigo y no lo fue. Queda el consuelo de que las demandas no caducan y la esperanza —tan nuestra— de que algún día el «pudo haber sido» se convierta en un «por fin es».