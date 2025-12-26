De costura social

Hace unos días que se volvieron a reunir, como cada año, las alumnas (y algún alumno) de Café Costura Social Club con su profe Arantxa para desearse felices fiestas y lucir sus prendas hechas a mano. A lo mejor no lo hacen para eso pero entre las numerosas opciones, las manualidades se han puesto de moda como una herramienta poderosa para relajar mente y espíritu. No solo es una expresión de creatividad, sino que también conlleva notables beneficios para la mente y la socialización. Ahí las tenéis.

MutaSons, 5 horas entre DJs y propuestas híbridas para despedir el año

Agotados todos los recursos, casi sin respiración de tanto esfuerzo dedicado a las Navidades, roncos de cantar villancicos, empezamos a pedir papas y aún nos queda el Fin de Año. ¡O Dios, protege nuestros jugos gástricos y aplaca el abultamiento de nuestra zona abdominal, amén! Pese a todo ello, hay vigueses osados que siguen en la brecha como Inés Román, de MUTA, y Lucía Pita, de Sinsal, que se unen para ofrecer el 30 de diciembre una reunión sonora con artistas locales para despedir el año. La iniciativa, conocida como MUTASons, la gozaréis entre las 17.00 y las 22.00 horas del martes, 30, en el recinto MUTA de la calle Joaquín Loriga. DJs y proyectos vinculados a la escena participarán en una jornada que también contará con la participación de Fon Os, Marco Maril, Juanma Lodo y Marta Verde, Víktor Flores... A lo largo de cinco horas, se sucederán sesiones de DJ, actuaciones en directo y propuestas híbridas, dando buena cuenta de una amplia y rica diversidad , y que se mueve entre la electrónica, la experimentación sonora y la cultura de club. Las entradas para MUTASons ya están a la venta en la plataforma web de Woutick desde 10 euros (más gastos de gestión) e incluyen una bebida. El aforo de la galería es limitado.

Y el mismo día, los de Hey Hematoma en La Fábrica

Pero no están solos los muy osados porque el grupo Hey Hematoma ofrecerá un concierto en La Fábrica de Chocolate (Vigo) ese mismo 30 de diciembre, pero a partir de las 21:30 horas, en otra cita para cerrar el año La banda formada por ex-componentes de Siniestro Total (Miguel Costas, Javier Soto y Andrés Cunha) más Chus Dasilva y Alberto Cunha presentará en directo su potente propuesta sonora. Las entradas anticipadas ya están disponibles en Bar Princesa y Discos Elepé. Se recomienda adquirirlas con antelación debido al aforo limitado.