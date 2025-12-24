Opinión | Mira Vigo
Luis, desde niño en el Stadium, se despide
El Corte Inglés de Santiago celebrando en Arcada y estreno en Vigo de "Ariel", de Lois Patiño, en los Multicines Norte
Fue mucha la gente que acudió a la despedida de Luis, gerente del bar Stadium en Balaídos, al que llegó con tan solo catorce años. ¿A cuánta gente habrá servido en tantos años y tan bien como para que su despedida pareciera una manifestación de la que aquí damos solo un pequeño grupo con él en medio? ¿Cuántas historias se habrán dado en tan deportivo bar?
De El Corte de Santiago pero estrenados en Vigo
Son de El Corte Inglés de Santiago que se jubilaron recientemente y celebraron una comida en A Casa Do Muelle, en Arcade, para celebrar el 50 aniversario de la apertura del centro de Vigo, de donde son todos originarios. Ahí los tenéis, celebrando una nueva vida sin horarios ni más jefes de sí mismos que ellos, eso sí, tras haber dado el callo muchos años en el trabajo. ¡Suerte en la nueva vida!
Patiño estrena mañana en Vigo Ariel, en los Norte
Pues que sepáis que mañana jueves se estrena en todas las salas de España Ariel, la mueva película del vigués Lois Patiño. En Vigo estrena en los Multicines Norte, a las 17.40 h., donde permanecerá hasta el 31 al menos a esa misma hora. Ariel es la adaptación de La tempestad, de Shakespeare, un despliegue lírico y teatral que transforma las islas Azores en un gran escenario, donde los personajes representan en un precioso bucle infinito las obras de Shakespeare. Todo un reto para este director que nació y creció entre el mundo del arte. Podemos recordar su película del pasado año, Lavadoiro, la de 2023, Samsara, la de 2022, Sembrador de estrellas.... y así una al menos cada año desde que se estrenó con el documental Rayito en 2009.
