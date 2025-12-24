Opinión
Expecto Patronum e Bo Nadal!
Para a chavalada dos 2000, Harry Potter ven sendo como para nós, os da xeración Xis, a saga de Star Wars. Incluso, por buscar similitudes, a Forza poderíase corresponder no mundo máxico de Hogwarts co encantamento Patronus, un conxuro contra as piores maldades. Sobre a Forza pouco que explicar: só os jedi son capaces de tirarlle o seu mellor partido. Aínda que de rapaz estaba convencido que algo tiña de jedi porque, cando regresaba da escola era capaz de abrir a porta coa mente. Logo descubrín que era meu avó quen descorría a pechadura, e afastábase cando me escoitaba entrar.
Descubrir aquilo foi un golpe duro. Por iso madurei, fíxenme adulto e centreime... nos feitizos. E que mellor data que hoxe, na Noiteboa, para compartir o encantamento Patronus desde as páxinas do FARO. Xa sei que os puristas virán co conto de que só un mago auténtico é capaz disto. Máis, -estou seguro- na miña ascendencia ten de haber algunha meiga, ou moura, se cadra unha menciñeira que, salvando as distancias, son a versión galega do que é imposible explicar de xeito científico: maxia, ao fin e ao cabo.
Un Patronus ben resolto ten enorme dificultade, por iso é o esconxuro máis poderoso que existe, afasta demos, dementores e aparicións escuras. De aí tamén a sua complexidade, porque precisa das mellores lembranzas, as que nos enchen de ilusión. O xeito de invocalo é recorrendo ás boas vibras, ás imaxes esperanzadoras que xorden cando todo parece virar a peor. Imos aló:
Resistencia é a primeira visión. Neste 2025 fascinoume o profundo amor de Xulia Alonso por Nico, a sua parella. Descubrino en Futuro Imperfecto (Galaxia, 2010). Un libro que se le coma un poema, imposible esquecer esa paixón.
Esperanza é a segunda captura. Atrapoume o sorrir de Fátima Hassouna no documental que conta o seu día a día nunha Gaza bombardeada sen fin. Put Your Soul on Your Hand and Walk (Pon a tua alma na man e camiña) da directora iraní Sepideh Farsi, amosa o irracional do xenocidio israelí, -o inexplicable das guerras- a través das conversas con Hassouna, quen morrería nun ataque aéreo ao pouco de rematar a gravación.
Vontade é a terceira vibra. Imposible esquecer este verán como ardeu o país. Os lumes negros que logo tinguiron os ríos de escuridade. Seguimos a suspender en prevención forestal. Pola contra, bombeiros, veciñanza e voluntarios seguen a contracorrente, negándose á política de terra queimada.
Por último, Marabillosa é esta foto. A da xornada máis friqui do ano, a do apagón. Foi unha sorpresa como a xente encheu parques e rúas cunha calma fora do habitual. E á noite, acendéronse as persoas e espreguizáronse as conversas como nunca antes. Agora si: Ex-peeec-to Pa-tro-nuuuum e Bo Nadal!
