Con este poema de romance de nochebuena, del genial artista marinense Manuel Torres, que él dedicó al año 1957, vamos a terminar el año en este comentario semanal “Desde mi Atalaya”. Para aquellos que conocen bien su pintura, comprendan que el Torres escritor, está muy cerca del pintor de acuarelas luminosas y del cuadro colorista de volúmenes de sus oleos. Pero el dibujante o grabador fundamenta sus palabras con dichos, que tienen calidad y expresión “enxebre” del habla marinense. Pero para lo grande que es la letra impresa, no sirve para la melodía de canturrear, que es como una señal peculiar, dicha con alegría y gran satisfacción. Ya en la introducción del libro, el profesor Filgueira Valverde, que tanto amor puso en la preparación de la Sala Torre” en el edificio Sarmiento, y que el autor tanto agradeció con su donación, ¿en dónde está ahora? Por eso reclamamos reiteradamente que se recupere la sala dedicada al artista. El director del Museo de Pontevedra, dijo:” Cuantas veces, al entrar en la “Sala Torres” del Museo, parece que las personas contemplan sus cuadros, sobre un fondo rugido del mar, o de batir de remos”.

Este poema forma parte de su libro ‘Do meu cartafol’, de 1986, y donde podemos entender su modo de vida, pues como dijo el profesor. Filgueira: “Si en cada rincón de nuestra tierra tuviéramos a un Manuel Torres, artista y maestro, poeta y narrador, en todo buen gallego dos vos e xenerosos”.

Amúrate a min, ó meu costado esquerdo / Neste baldio azul do mar aberto, / cinguidos pola corda do hourizonte / baixo o cenit que sobre nos campea. / Amúrate a min e repousemos xuntos / namentras folgan os nosos derroteiros. / ¿Canto millor é, equí chegados, / Ollar o preto e degustalo todo / denantes de dar pulo a un novo anceio / apreixando o corazón amigo / entre as duras mans do noso abrazo quente! / ¿Canto millor non é, / ó cabo dista anal bondada, / abril-o rol coma quen abre o peito / e ler os mesmos nomes, tan sabidos, / acesos no lume ardente da amizade! / ¡Qué ledo é ouir na soedá sin muros, / Cen buguinas nun táceto concerto / amentras mais alá do hourizonte / o destino traza novos derroteiros! / Amúrate a min, ó meu costado esquerdo, / niste babor a onde amuran poucos, /que levan de proel un nobre ancedo.

Pues con este poema ponemos punto final a un año malo, para eso es bisiesto, y esperamos con mucha ilusión que el que entra sea bueno, con la esperanza de que se solucionen los graves problemas internacionales y españoles, y lo que a Marín le corresponde, que se produzca una recuperación se cree la Zona Industrial, se modifique el PXOU, etc. etc. Y que celebremos la Navidad en compañía de familia y amigos con la esperanza y alegría de siempre.