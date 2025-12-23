Opinión | Mira Vigo
De bares del barrio viejo
Arte por Vigo para gente con gusto en estas fiestas navideñas
Mirad qué alegría desbordada, qué júbilo, regocijo, alborozo... Ahí, ante la puerta del antiguo Ayuntamiento de Vigo, son en su mayoría propietarios o responsables de bares del barrio viejo (La Central, Centralita, Polvo Bar...) pero también representantes de marcas. Todos prestos al combate que les queda en estos días navideños. No todos porque veo por ahí al campeñón paralímpico Chano Rodríguez y al publicista Gino. Dura tarea les espera al resto.
El arte como certero regalo de gente con gusto para esta fiestas
Las Navidades son las fechas en que se concentra en Vigo la oferta más diversa de sus artistas, sean noveles o consagrados. Se me ocurrió dar un paseo por cuatro puntos cardinales donde podréis adquirir y regalar arte y manifestar con ello vuestro buen gusto y empecé por A Laxe, donde en la planta baja los artistas de Entrearte exponen cada Navidad la obra de sus firmas: veréis obra muy diversa, de precios asequibles, de todos los géneros y formatos, casi todo pintura. Paseáis después sin prisas gozando de la ornamentación navideña y en Fermín Penzol, junto a lo que fue el institucional puterío (con perdón) de mi amigo Telmo’s, está la galería Quadro, con una oferta en que destaca esa hermosa grúa de TERMAVI emergiendo de la niebla, de Marcos Puhinger, adquirida ya antes de ser expuesta. Y subís hacia Puerta del Sol y en medio de Príncipe, os encontráis esas antiguas Galería Durán hoy desalojados sus comercios y allí tendréis la oportunidad histórica a de admirar muy buena obra en pintura, escultura y fotografía de 25 a 30 artistas (Leiro, Lino Lago, Álvaro de la Vega o Francisco Pazos, Canicoba, Augusto Rodríguez...) .
Y seguimos la ruta del arte colectivo por las calles de Vigo
Seguimos subiendo y en las cercanías de El Corte Inglés nos encontramos la galería AF de Pablo Pardor, que acaba de cambiar su ubicación de la calle Ecuador 69 a Caracas 2, esquina Bolivia. Inauguró con todo esplendor y mucho artisteo una colectiva de pequeño formato, pensada para estas fechas navideñas con artistas de referencia, entre ellos Francisco Leiro, Luis Carballo, Raimundo Patiño, Antón Lamazares, Novoa, Antoni Tàpies, Silverio Rivas, Camilo Rodríguez, Lara Pintos , Chillida, Valdés y Miguel Couto, entre otros. Por cierto, en las galerías Durán, invitación el 24 miércoles para celebrar la Navidad en un entorno artístico, de 12 a 15 horas.
