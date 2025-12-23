La Artística y la historia industrial de Vigo

Eran noticia estos días los avatares del futuro desarrollo urbanístico de la parcela e inmuebles de la antigua sede de La Artística situada en Coia entre las calles Coruña, Ramón Soler, Tomás Alonso y avenida de Beiramar. Leyendo el Faro de Vigo recordé la magnífica mesa redonda organizada este pasado noviembre por el Instituto de Estudios Vigueses (IEV) sobre el patrimonio industrial de Vigo en la que, evidentemente, se habló de La Artística.

Uno de los ponentes comentó que La Artística, ahora ubicada en O Porriño, es una de las pocas industrias viguesas que ha superado los 100 años de actividad. Tiene casi 120 años ya que se fundó en 1906. No es fácil conseguir que una empresa industrial supere los cien años de vida. La Artística, reinventándose e innovándose, lo ha conseguido con creces y ojalá que dure munchos años más. Lo comento no solamente por su faceta industrial si no por su contribución a conservar y mantener viva la memoria histórica de Vigo y su área de influencia. Por ejemplo, en 2006, año de su centenario, publicó el libro “LA’100. La Artística 1906:2006” en el que con una edición exquisitamente esmerada, además de un excelente texto que narra no solo la historia de la empresa sino también de la industria conservera en Vigo y Galicia, incluye fotografías de diversas épocas sobre la pesca y la industria conservera, así como dibujos y plantillas que sirvieron de base para las litografías que se usaron para hacer los etiquetados que se imprimirían en el exterior de las latas de conserva.

Toda una industria la de la fabricación de las latas de conserva, pero toda una industria también la del litografiado de las latas. Y, curiosamente, toda una industria la del cierre y sellado hermético de las latas con plenas garantías sanitarias. A estos compuestos sellantes es a lo que se dedica actualmente, como objetivo principal, La Artística.

En la mesa redonda organizada por el IEV uno de los ponentes alabó el archivo gráfico de La Artística y recordó la película documental de 1928 que sobre esta industria realizó José Gil, director de cine y director gerente de «Galicia Cinematográfica» de Vigo, a petición de Eugenio Fadrique, en aquel entonces propietario de La Artística.

La película, de casi un siglo de antigüedad, fue restaurada en 2001 gracias a la iniciativa de La Artística, que la puso a disposición, de Jesús Giráldez Rivero, historiador y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, y del Centro Galego de Artes da Imaxen de la Xunta de Galicia. Tiene una duración de unos 32 minutos y está disponible de forma gratuita en internet: https://vimeo.com/266444274.

Comienza con unos planos de paisajes y de barcos en el puerto y ría de Vigo e inmediatamente después empieza el documento industrial filmando los Talleres Alonarti y todo el complejo industrial de La Artística mostrando los edificios, espacios interiores y exteriores, maquinaria, actividades y a los trabajadores que las realizaban.

Este complejo industrial, con sus talleres, está documentado y filmado. Es parte de la historia de Vigo, no solo de la industrial. Así que creo que es lógico conservar este elemento de nuestra historia de la mejor manera posible.