El Flaco de la Lotería

Hay que ser optimistas y creer que hoy nos va a tocar la Lotería de Navidad. A ver… que la probabilidad de que ganemos —un premio de los grandes, digo— es de una entre cien mil, pero he leído por ahí que es más fácil que usted tenga un décimo del Gordo en el bolsillo a que le caiga un rayo en la cabeza —Dios no lo quiera—, así que habrá que mantener la ilusión. Al menos hasta que salga la última bola del bombo y nos quedemos como estamos. Con esa sensación de «¡mierda, he perdido los 20 euros que llevaba en el bolsillo!», aunque seguramente esos 20 se queden cortos.

La lotería, como las estafas piramidales, vive de las esperanzas de la gente. Para que unos pocos ganen, muchos tienen que perder. Es así. La que no pierde es la Agencia Tributaria, que ya me la imagino relamiéndose los bigotes, como los bancos, que hoy abrirán hasta última hora por si acaso. Y tampoco es que un premio de este sorteo te solucione por completo la vida. Como ha publicado mi compi Borja Melchor, que ahora está de vacaciones, con un solo boleto del Gordo (400.000 euros, menos la tajada del 20% para Hacienda) no puedes ni comprarte un piso en Vigo. Así que, más que Gordo, tal vez habría que rebautizarlo como Flaco. No suena mal.

Todos los años me pasa igual: acaba el sorteo y me digo que la próxima Navidad nada de Lotería. Total, ¿para qué? Pero luego vienen los «y si». ¿Y si toca el número del periódico y eres el único que se ha quedado sin décimo? La peor pesadilla: todos celebrándolo y tú con cara de póker, sonrisa floja, conteniendo la lagrimilla. ¿Y si toca en la panadería a la que vas todos los días? ¿Y si cae el Gordo en el bar donde comes con los colegas los jueves? Al final es del todo cierto eso de que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, aunque en mi caso ocurre todas las Navidades, para acabar juntando cinco o seis décimos que estoy seguro de que hoy, a las 13 h., no serán otra cosa que papel mojado y otro propósito para el año que viene que tampoco cumpliré. Porque… ¿y si toca?

Pues si toca, aquí estaremos para contarlo. Ya está mi compañera Patricia Casteleiropreparada en la moto para recoger su testimonio. Y si no hay suerte, pues también. Recuerdo mi primera crónica sobre la Lotería de Navidad recién llegado a FARO, hace ya una vida. Si no me falla la memoria, se titulaba Diosa Fortuna, ¿dónde estás?, porque, obvio, aquel año pasó de largo y no dejó ni las gracias. Quién sabe, igual este 2025 ocurre todo lo contrario y el Gordo riega de millones las calles de Vigo. Es la guinda que le faltaba a nuestra Navidad como fenómeno global. Ya me imagino lo que diría el alcalde: «No podía ser en otro sitio».

Así que hoy tocará mirar el móvil de reojo, escuchar los números y hacer cuentas imaginarias que nunca llegarán a nada. A mediodía, más o menos, volveremos a la vida real, con los décimos convertidos en confeti emocional y la certeza de siempre: que no hemos aprendido nada. Pero tranquilos, no pasa nada. En doce meses estaremos otra vez aquí, repitiendo el ritual, porque si algo no se pierde nunca, más allá del dinero, es la bendita costumbre de pensar que esta vez sí. Porque ¿y si…?