Política y feminismo, un compromiso real

Desde hace semanas estamos asistiendo a un carrusel de denuncias de presuntos acosos sexuales en las organizaciones políticas de España tan estruendosas que el lema #MeToo, que parecía haber perdido fuelle, ha recuperado un inusitado y justificado vigor. Habría que ser ingenuo o malinformado para creer que los casos de acoso y marginación de las mujeres estaban exentos de nuestra vida pública, como si esta fuese una esfera de actuación al margen de la realidad no contaminada por el machismo; un ámbito profesional y laboral en donde todos los comportamientos son respetuosos, igualitarios y feministas. Qué error.

Sin embargo, el estallido de denuncias conocidas —porque nada indica que no surjan más voces denunciantes— ha removido los cimientos de una ciudadanía, no solo la militante, que asiste atónita al lamentable espectáculo de ver cómo el PSOE, el partido político que más se ha significado por la causa feminista hasta el punto de intentar patrimonializar, en competencia con Sumar y Podemos, sus demandas y exigencias, está infectado por un virus machista execrable. Un mal que ataca a la organización desde la cúspide de su organización hasta otras territoriales más modestas. Pero si escandaliza conocer los casos, más indigna la pacata respuesta dada hasta ahora a los mismos. Una reacción que oscila entre la autocomplaciente retórica de estamos comprometidos con la causa, caiga quien caiga, y el reproche al adversario político con el manoseado «y tú más».

Que un exsecretario de Organización del PSOE y ministro en su momento plenipotenciario como José Luis Ábalos acudiese a la prostitución como forma natural de ocio; que una persona de la máxima confianza del presidente Sánchez como Paco Salazar abordase a las mujeres —suponemos que algunas en la propia Moncloa en donde tenía despacho— con labia babosa; que el presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte, José Tomé, exigiese, según las denuncias conocidas, a candidatas a ser funcionarias que pagasen el precio de la alcoba… Estos tres casos han abierto la espita de las denuncias y, como si fuese la compuerta de una presa que no soporta más la presión del silencio, han salido más: Toni González, alcalde de Almussafes y número dos del socialismo valenciano; Javier Izquierdo, secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal y senador; Francisco Luis Fernández Rodríguez, alcalde de Belalcázar… Todos dimitieron por presunto acoso sexual. ¿Pero son ellos todos? La sensación es que no.

Además de vergüenza impregnada de náusea, los gerifaltes del PSOE deberían realizar una profunda reflexión sobre aquellos valores que dicen defender y cómo los están defendiendo en realidad. Porque, por lo visto hasta ahora, las cúpulas del partido —la estatal y la autonómica en el caso de Galicia— no han actuado ni con la celeridad ni la contundencia ni con la ejemplaridad que con toda probabilidad le habrían exigido a un partido rival en similares circunstancias. Han ido a remolque de los acontecimientos, en especial cuando estos se han hecho públicos. Y en ocasiones ha parecido actuar como si no tuvieran otra opción, casi contra su voluntad. Como si en una balanza que midiese el coste —electoral o de poder institucional en el caso del lucense José Tomé— y la defensa de principios básicos, el primero pesase más que la segunda. El «yo sí te creo», por lo visto, tiene matices políticos hasta ahora insospechados.

«Solo con transparencia y con verdad es posible disipar las sospechas de complicidad y connivencia»

El malestar que ha provocado la tibia, contradictoria y ambigua reacción de la cúpula del PSdeG, encabezada por su secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, se ha traducido en un movimiento de mujeres socialistas gallegas que en un manifiesto con más de doscientas firmas de adhesión le exigen más acción y menos palabrería. En su texto advierten a la dirección gallega que «solo una actuación firme, transparente y coherente permitirá mantener la confianza de la ciudadanía y demostrar que no hay espacio para la impunidad ni para ninguna forma de violencia contra las mujeres». De su redacción se infiere que Besteiro y su exigua guardia de corps, que asumen a ciegas su lábil argumentario, no han hecho todo lo que tenían que hacer. Para empezar, ser rotundamente claros sobre qué sabían, desde cuándo lo sabían, cómo lo supieron y qué hicieron desde el día en que tuvieron conocimiento hasta que estalló el escándalo en un programa de televisión. Solo con transparencia y con verdad es posible disipar las sospechas de complicidad y connivencia. Hasta ahora ni el propio Besteiro ni sus lugartenientes, en especial Lara Méndez, se han distinguido por ello, una circunstancia que solivianta todavía más a las mujeres, y no solo mujeres, socialistas gallegas.

La sociedad española tiene un problema de machismo y su erradicación no se producirá de forma milagrosa. Se necesita tiempo, seguramente generaciones, pero sobre todo se necesita convicción. Y no cejar en el empeño, sin importar nombres ni cargos.

El PSOE ha querido distinguirse por liderar desde la izquierda esa batalla sin cuartel por la igualdad, en ocasiones excluyendo o incluso criminalizando a otras formaciones que no han seguido fielmente sus pasos, leyes y consignas. Como si hubiese un feminismo pata negra y el resto fuesen seudomovimientos de mujeres. Sin embargo, esa supuesta autoridad moral en el compromiso sin fisuras con la causa ha quedado al desnudo al confrontarla con la cruda realidad. Y esa realidad —ya sea en la Diputación de Lugo o en la propia Moncloa— muestra que el discurso feminista del PSOE —casi siempre protagonizado por hombres— lejos de tener unos sólidos cimentos se parece más a un castillo de naipes, una construcción que al primer embate se viene abajo.