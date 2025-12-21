Hasta en la tragedia ajena encuentra tiempo para él y solo para él. Incluso algunos de sus más leales seguidores se sintieron ofendidos. Muere el cineasta Rob Reiner, asesinado presuntamente por su hijo. Un «patriota», como lo definió James Woods, trumpista entusiasta y sin embargo amigo del artista progresista. Y el presidente aprovecha la ocasión para insultarlo, diciendo que... murió porque estaba obsesionado con él. Esto no le hizo gracia a Woods ni a otros muchos que, sin nombrar al líder republicano, pidieron un poco de respeto. Unos pocos lo condenaron. En Fox News incluso hubo consenso en la tertulia: en contra de Trump. Sucede esto en la misma semana que en la Casa Blanca se exhiben las placas de los expresidentes con sus correspondientes biografías. La de Joe Biden no tiene fotografía. Es el famoso autopen. La de Obama es un ataque, como la de Bush. La de Reagan es favorable, pero relacionándolo con Trump… Qué gracioso.

Un conservador inteligente y respetable, Robert P. George, pidió que, por favor, alguien (un asesor, un amigo, un miembro de la familia) le dijera al presidente que esto no es conveniente, que lo desvía de lo importante, que no procede. Lo llamativo es que George lo dice en serio. Que lo ayuden. Pero ¿dónde se había metido esta gente? Hablan como si fuera un hecho aislado. Como si se tratara de un hombre enfermo. Como si el comandante en jefe no tuviera que someterse a un juicio ético (o mental). ¡Y son conservadores! Como si no estuviéramos hablando del presidente de los Estados Unidos. Lo interesante de las reacciones al asesinato fue precisamente el modo en que algunos parecían descubrir por primera vez el comportamiento de Trump. Es casi más grave que la justificación de la ignominia. Porque es una irresponsabilidad tremenda el haberse callado hasta ahora.

Lo que se vio estos días es más de lo mismo. Sabemos que se ha convertido en costumbre la ordinariez, el insulto, el acoso en redes sociales. No se respetan en absoluto las instituciones, que son la base de cualquier democracia. Este es el Partido Republicano. El de hoy. Y el Partido Demócrata no está ni se le espera. La oposición está KO. No hay alternativa. Hay que reconocer que no es fácil. Porque los que ganan han cambiado las reglas del juego. Y nadie sabe jugar a esto tan bien como el que lo inventó. Incluso jugar a lo mismo es una concesión (véase lo que está haciendo el gobernador de California con sus tuits, imitando al presidente). Lo peor, como decimos, es la normalización. Es Robert P. George despertándose ahora, señalando problemas de imagen, distracciones innecesarias, que hay que volver al programa, a la política, que ahí es donde el presidente se sale. Lo mismo dicen los republicanos que se distanciaron estos días de la falta de compasión de su líder. Que hay que volver al trabajo. Pero oigan, que esto es trabajo también. Que la política son acciones y palabras, que también se lidera con el ejemplo.

He aquí la responsabilidad de los enablers (los facilitadores). Llegan tarde a la tragedia. Son demasiados. Es que son todos. Los disidentes ya no están. Ya no cuentan. Y ahora pretenden decir que esto es demasiado. Cómo es posible tanta crueldad. Se lo preguntan ahora. Pero si su líder llevaba haciéndole esto a un montón de personas. Recordemos a John McCain, héroe de guerra, a quien Trump no solo le faltó al respeto, sino que se atrevió a hacer comentarios críticos de su captura en Vietnam. Y ahí estaban muchos (algunos militares también), justificándolo, diciendo que no pasa nada, que bueno, que lo importante es lo que hace, no lo que dice. Las piruetas intelectuales (y morales) que uno tiene que hacer para acabar ahí son ciertamente creativas. Es justificar a un niño sin poder decir que es un niño.

Porque al final es lo que estaba haciendo Robert P. George. Una persona que cree que el presidente tiene que corregirse ahora (ahora) ha querido mirar hacia otro lado apropósito. El sistema se degrada no porque unos outsiders lo han tomado, sino porque la gente decente ha dejado de protegerlo, de velar por él, de enfrentarse a aquellos que intentan destruirlo. Y a partir de aquí ya uno no sabe con quién puede contar. Son culpables in vigilando. Seguramente llegará un día en que esto se analizará con un poco más de sosiego. Como los historiadores relatan ahora la era Jackson, tan comparada con la era Trump. Sin la proximidad en el tiempo, sin el contacto emocional. Se explicará en su contexto. Y separarán entre creyentes y cínicos, entre fanáticos y oportunistas, entre radicales entregados y tipos que pasaban por ahí. Pero probablemente se juzgará con dureza a aquellos que sabían que algo no andaba bien y callaron hasta que todo volcó. Porque son estos los que entregaron la llave. Los que, en realidad, tenían la llave.