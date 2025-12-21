Opinión
Cando fun paxe
Si, si, das súas maxestades de Oriente, na que foi unha cabalgata histórica para Sabarís! Igual que nos contos que lles leo aos meus fillos pola noite, a historia comezou hai moitos anos, cando eu era un cativiño. Non había móbiles nin TikTok, pero si moita vida e algarada nas rúas, imaxinación… e tamén cabreo veciñal, porque a cabalgata dos Reis —non lembro moi ben por que— nunca chegaba á nosa contorna. Limitábase a un paseíño pola avenida principal de Baiona e pouco máis.
Así que os nenos e nenas de Sabarís e Belesar (e agora que o penso, tamén os de Baredo e Baíña) tiñamos dúas opcións: ou os teus pais te levaban ao centro da vila ou quedabas sen ver aos Reis, salvo pola tele. Por iso, un ano, un grupo de valentes —entre eles os meus curmáns maiores, que acabaron facendo de magos—, co visto e prace do cura, decidiu montar a súa propia cabalgata de Reis.
Foi un éxito colectivo e, sen dúbida, un dos mellores recordos de Nadal que gardo daquela época. E tamén un traballo duro: había que conseguir os disfraces, mercar os doces, recrutar voluntarios… pero a veciñanza portouse con nós. Lembro que as carrozas as montamos nos camións do Mecca e que os preparativos se fixeron na casa reitoral. Foi a primeira vez na historia da vila que unha cabalgata de Reis saía desde Isolina para rematar na igrexa de Santa Cristina de Sabarís.
Sei que acabei co brazo dorido de tanto caramelo lanzado polo aire nese traxecto de pouco máis de dous quilómetros, e que todo o traballo e o esforzo mereceron a pena. Por fin, os Reis facían acto de presenza na nosa parroquia.
Logo daquela experiencia —aínda lembro ao finado do meu primo atendendo os nenos e nenas que se lle achegaban para dicirlle o ben que se portaran—, que volveu repetirse ao ano seguinte incluindo tamén a Belesar, o Concello recapacitou e, desde entón, os Magos de Oriente comezan sempre o seu desfile en Sabarís para rematar en Baiona, nun percorrido moito máis lóxico do que tiñan antes.
Algún día terei que contarlles esta historia aos pequenos da casa, cando deixen de crer na maxia dos Reis, para que teñan moi presente que todo cambio —para ben— na sociedade comeza cun pequeno acto de rebeldía. Neste caso, o dun grupo de mozos (Fito, Pablo, Coe, Toñi...) aos que lles parecía unha inxustiza non ver a Melchor, Gaspar e Baltasar polas súas rúas. Aquela cabalgata improvisada non só nos fixo felices a nós: cambiou as cousas para os que viñeron despois. Porque os verdadeiros Reis non sempre levan coroa nin barba branca; ás veces son adolescentes inconformistas que se atreven a dicir «isto non está ben» e deciden facer algo ao respecto.
Que os Reis vos traian todo o que pedistes… e que nunca perdades esa forza para mellorar o mundo que vos rodea.
