Opinión | De bolina
En tempos de remake
«Un quieto resplandor me inunda y ciega, /un deslumbrado círculo vacío, porque a la misma luz su luz la niega». Desde logo, poucos literatos foron explicar como Octavio Paz a percepción de que o universo funciona mediante analoxías e paradoxos. Trátase, polo demais, dunha perspectiva que tamén alicerza a ciencia e velaí,daquela, o teorema de Noether ou, da outra banda, a materia e antimateria na eclosión do Big Bang
Pero vaia; parafraseando a D. Latino de Hispalis / Valle-Inclán, non nos poñamos estupendos toda vez que a intención das presentes liñas -que se despiden hoxe deica o ano novo; moi feliz Nadal para todos os, sempre moi amables, lectores- non vai de alturas literarias e/ou astrofísicas senón apenas de destacarmos tres aconteceres no eido da música e mais a súa posible insercción na conxuntura confusa -de novo, similitudes e paradoxos- que estamos a habitar, instalada, segundo explican os expertos ad hoc, nunha sorte de triunfante remake no espazo das ideoloxías ascesdentes. Imos aló.
Jorge «Ilegal» Martínez e Robe Iniesta, líder indiscutible dos Extremoduro: velaí dúas, recentes, tristes perdas a conformaren unha pésima tesitura para o mellor rock artellado nas Españas. Privación e doloroso quebranto de seu pero aínda, asemade, cando o mundo das corcheas semella camiñar, demasiadas veces e na hora que nos toca, polos vieiros da mediocridade disfrazada de colorinchos. «Sueña que sueña la estrella / siempre en estado de espera / vuelve a coger la botella / y pasa las noches en vela»: que as órbitas celestes se lles ofrezan pródigas a ambos no seu percurso cara onde fose que naveguen.
«Eva María se fue, buscando el sol en la playa. / Con su maleta de piel y su bikini de rayas». Corría o ano 1973 cando os Fórmula V foron colocar trescentos mil singles de semellante tema no mercado. Pois ben; dexergo nas marquesiñas das paraxes de autobuses que os reis do bubblegum pop español – «música chicle», podemos traducir- van actuar proximamente canda nosa. E non me malinterpreten Vdes., por favor: entendo ben que, moi probablemente, apenas se trate dunha neurose persoal -doutro lado, ignoro por completo cales poidan resultar as querenzas por parte de D. Paco Pastor e mais os seus actuais compañeiros de andaina-, mais é o caso de que mentres uns xeitos desaparecen infelizmente da nosa beira, eis que outras formas retornan. E están de regreso as tales, ademais e singularmente, xustamente cando todos os gurús de garda andan a espantarnos día si e día tamén co -irresistible?- ascenso de actitudes, condutas..., formas de opinión e construcións socio-políticas e culturais que configuran un verdadeiro remake: un remake, de certo, de tintes preocupates (cando non tenebrosos). Pero, en fin, non me fagan moito caso e disfrutemos con aquilo de «Cuéntame cómo te ha ido / en tu viajar por ese mundo de amor».
E ben; España, como é ben sabido, non participará na próxima cita do Festival de Eurovisión. Daquela, e como queira que, sen dúbida, xa leron e escoitaron Vdes. literatura dabondo sobre o particular e etc., permitan tan só que exprese esta pequena opinión, da miña parte: se, polo que sexa, acabamos por estar de retorno nel máis cedo ou máis tarde, considero moi seriamente que deberíamos enviar, si ou tamén, de novo a Massiel. Na cerna do tempo de remake que se enxerga, será esa a única maneira de triunfar outra volta no inmorredoiro certame.
