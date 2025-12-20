Se acabó el gafe. Por fin. Parece que fue ayer cuando la factoría de Balaídos sorprendía al mundo con una producción hasta entonces impensable: 547.000 automóviles. Fue el regalo de despedida de Javier Riera como director del centro en 2007 y una obsesión —aunque nadie lo reconociera públicamente— para quienes vinieron después. Un objetivo a batir que, primero por la catarsis financiera y después por una mala combinación de ciclos de lanzamiento, escaso atino en algunos modelos —con el consiguiente desequilibrio entre líneas—, la pandemia, la crisis de los semiconductores o lo que fuese —de ahí el gafe—, se mantuvo inalcanzable. Hasta ahora. Y no escondo una pizca de orgullo por que sea otro vigués, José Luis Alonso Mosquera, quien vaya a firmar este nuevo hito, como hace 18 años lo hizo su mentor.

Decía Riera, con su atino habitual, que «una planta no puede ser excelente si su entorno no es excelente»—me imagino su sonrisa desde Canido—. Pues bien, a tenor del crecimiento de los últimos años —y sin olvidar que casi dos décadas en un sector tan competitivo como el motor, o la movilidad, como ahora se autodefine, equivalen a toda una vida—, el ecosistema que rodea a Balaídos, con todas sus amenazas y carencias, que son muchas, sigue navegando en la excelencia. Solo así se explica que, con la que está cayendo a nivel mundial —desplome generalizado de la producción de vehículos, gatillazo del eléctrico e invasión, no se le puede llamar de otra forma, de las marcas chinas—, esta pequeña fábrica del noroeste de España haya sido capaz de superar los 550.000 coches en un año. Con todo en contra.

La clave del éxito

La clave de este nuevo récord, como en 2007 —con los emblemáticos Citroën Xsara Picasso, C4 y Grand C4 Picasso y los primeros Berlingo y Partner—, está en el éxito comercial de los modelos vigueses —otra vez las furgonetas, aunque ahora con seis marcas diferentes, y la segunda generación del Peugeot 2008— y en que la factoría funciona como un reloj suizo. Cada día entran en Balaídos cerca de mil camiones que transportan seis millones de piezas para armar un sudoku increíblemente complejo que se resuelve sacando un coche al mercado cada 33,3 segundos. Como por arte de magia. Aunque de magia nada: pura productividad y eficiencia. O, dicho de otro modo, excelencia.

Los récords, al final, no son más que una foto fija. Lo relevante es lo que hay detrás y, sobre todo, lo que viene después. Balaídos ha demostrado que sabe resistir, adaptarse y ejecutar cuando el contexto aprieta, que no es poco en estos tiempos de ruido, incertidumbre y cambios de guion constantes. Se acabó el gafe, sí, pero no la exigencia. Mantener esta excelencia será mucho más difícil que alcanzarla, y ahí es donde se mide de verdad a una planta y a su entorno. De momento, los números hablan solos. Que nos quiten lo bailao.