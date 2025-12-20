Retratos augustos: Tono Alcalde

Quizás haya partido ya para Rusia con gira por Moscú, San Petersburgo, Ekaterimburgo y otras tantas ciudades que ya conoce con su guitarra puesto que será la 27 ocasión en que este país, en clara oposición geoestratégica con España, le recibe con los brazos abiertos. Guitarrista, multiinstrumentista, compositor, cantautor vigués con raíces extremeñas formado en el Ateneo de Jazz de Madrid y más de 30 años de experiencia, trabajó en espectáculos como el musical Zorro en Moscú, en el Hispanic Flamenco de Miami, tuvo colaboraciones con Alejandro Sanz Tony Carmona... Esta vez llega a tierras rusas con un nuevo disco de 12 canciones titulado El Rumbasón, producido y arreglado por Carmona. Tiene más trabajo fuera que en su propia tierra.

Todo vigués aplaude nuestra Navidad pero, si puede, huye de la misma

Hablan los cronistas locales y, sobre todo, las partes implicadas en el éxito, que por las luces somos la ciudad con el desarrollo turístico más importante del siglo XXI. Parece muy creíble y el alcalde Caballero es crucial en su logro pero andémonos con cuidado a ver si morimos de éxito. Cualquier vigués del centro tiene a gala dejar la ciudad estos días de abarrote. Yo mismo marché los días del puente simplemente por pura huida de Apocalipsis humano y he vuelto ahora, digo de broma que para dejar solidariamente mi espacio a un turista, ya que no cabemos todos. Es que pueden ser días de orgullo para un vigués por la multiplicidad de gentes que aquí se dan cita pero, a la vez, los peores días del año para que un vigués viva en Vigo: todo está lleno, no tienes restaurantes para comer, ni taxis si no tienes paciencia, caminas en fila india por las calles, tropiezas con las mesas de las terrazas ante tu propia casa... Todo eso ya lo sabe un vigués pero lo importante es que no se corra entre los visitantes que reconocen nuestra gran navidad pero están empezando a pensar que hay que pagar un precio... hasta para poder entrar en la ciudad y aparcar en ella. Eso es morir de éxito. Y no hablo de la lluvia, maldita lluvia.

Larga vida a As Peaky Branders que son de Bueu

As Peaky Branders vuelven por tercer año con sus postales, que es un modo de provocar al sistema, colonizado por el mundo digital. Son mujeres que, dicen ellas, ven la creatividad como el epicentro del cambio social, la llave para lograr un impacto positivo, pero lo que a mí me gusta es que sean agencia de publicidad ubicada en Bueu. Dirigidas por Iria Otero, que se formó en la Universidad de Vigo. É das nosas, como o resto do equipo. Un nuevo proyecto de comunicación que ya está trabajando en la comarca de Pontevedra; las Peaky Branders, está formado íntegramente por mujeres.