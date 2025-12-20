Imbécil con móvil

El móvil, ese prodigio multiusos, ha revolucionado nuestras vidas y creado nuevos hábitos. Por ejemplo, hoy a nadie asombra ver a alguien «hablando solo» por la calle porque sabemos – o así lo suponemos- que lo va haciendo con auriculares conectados a un móvil. Dada esa nueva normalidad, me he planteado la posibilidad de aprovecharme de tal apariencia para monologar en voz alta o monodialogar, que diría Unamuno, mientras paseo; nadie me tendrá por loco, sino por uno más con auriculares, y tan ricamente podré ir parloteando a solas conmigo mismo. Creo que nunca hemos hablado tanto por teléfono como ahora que llevamos esa maravilla de la técnica en el bolsillo, al alcance de la mano. Se me antoja que algunos lo hacen caprichosa o innecesariamente, solo por disfrutar con ese descomunal adelanto de tan ubicua utilidad: mientras pasean, en la cafetería, en la sala de espera del médico, en la cama, en el autobús... En los años sesenta, solo James Bond, el agente 007, disponía de estas técnicas prodigiosas, que entonces teníamos por increíbles figuraciones de ciencia ficción; ahora todos somos un poco 007, pero algunos lo son en modo nuevo rico. Y ahí andamos, a telefonazo limpio y enredados. Hemos hecho del móvil una terminal de nuestro brazo, un apéndice tecnificado de nuestra mano con poderes en otro tiempo inimaginables, tanto que el extravío del móvil lo sufrimos con la congoja de una amputación.

Pero móvil y redes sociales han dado cancha libre a sujetos genotípicamente idiotas y fenotípicamente bocazas. Tanto el móvil como las redes sociales - oscuro objeto de deseo- se han convertido en escaparate de la privacidad y patio universal de vecindad donde el necio se trabuca, el ignorante sentencia y el desaprensivo agravia. La nueva tecnología ha derogado el recato y la discreción y ha encampanado al zoquete; la incontenida verborragia de ceporros y centollos en las redes es la causa de una turbia y ominosa contaminación idiótica del espacio cibernético.

Y vamos a la anécdota. Viajo en tren a Santiago de Compostela; voy sentado hacia la mitad del vagón. Llevo papeles para leer y me pongo a ello. Pero cuando llevo cinco minutos entregado a la tarea, un viajero, situado en un extremo del vagón, desenfunda su móvil y empieza a hablar. Lo hace en un tono elevado de voz, sin reserva ni sordina, de manera que todos nos vemos embarcados en la conversación. Diríase que quiere hacernos partícipes de sus andanzas personales, aunque nada, absolutamente nada, nos interesen. Siempre me ha parecido que hablar con tono de voz muy elevado es signo de rusticidad, porque la gente del campo, que se comunica a cierta distancia, de finca a finca y al aire libre, donde no hay paredes que recojan y abriguen el sonido, tienen que hacerlo alzando la voz, casi a gritos, para ser oídos.

Admito, aunque con asombro, que el viajero vocinglero no tenga interés en preservar su intimidad, pero no que su estúpida retransmisión invada el derecho al silencio de sus conciudadanos, compañeros de viaje, ojo, solo de viaje. Advierto en la mirada de otros viajeros la incomodidad y la resignación. Uno de ellos, al que despertó de su sueño, esbozó un mohín de asco homicida. Me pregunto si el viajero hablador es consciente de los decibelios que le ha puesto a su privacidad, a la suya y a la de su contertulio.

Los alaridos del imbécil me impiden concentrarme, así que desisto de la lectura, que se me hace ya imposible. No me atrevo a rogarle que nos libere del estruendo telefónico; de un necio que demuestra desconocer elementales normas de urbanidad puedes esperar cualquier reacción desagradable, así que me contengo. Decido que es mejor resignarse y buscar entretenimiento ejerciendo de cotilla tratando de enterarme de lo que se trae entre manos con el sujeto que está al otro lado de la línea, que a buen seguro no sabe que su conversación está siendo radiada. Para sobrellevar aquel vocerío telefónico, decido inventarme un juego: acertar lo que el otro comunicante pueda estar diciendo. Y descubro así que hablan de un menú que están concertando para una comida de amigos. Pero cuando llevo un rato implicándome en empanadas, pimientos, pulpo, salsas y otros condimentos, decido no llegar al postre y me sublevo: pero qué diablos estoy haciendo, ahora voy a ser yo el imbécil si me entrego a este «juego» tonto.

Por fin llego a mi destino. Bajo apresuradamente del vagón, aliviado al fin, de tanto parloteo culinario, y me confundo entre el gentío de viajeros que van y vienen por el andén hablando por el móvil o cabizbajos, con la cerviz encorvada sobre sus pantallas. Inevitable, es el signo de los tiempos.