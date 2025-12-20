Opinión
Fundación Sálvora
A Fundación Sálvora (FS) constituída en Vigo en 1990, foi Clasificada como benéfico - asistencial e de interese galego, en 1991 pola Xunta de Galicia, sendo a primeira entidade especializada en Galicia, en defensa dos dereitos e inclusión social das persoas con discapacidade, a través dos recursos e apoios que as persoas con discapacidade precisen. Alfonso Zulueta de Haz, que fora Notario desta cidade, a súa dona María Teresa Fernández Cabaleiro e quen subscribe este artigo fomos os fundadores e impulsores da FS, co obxectivo da defensa dos dereitos das persoas con discapacidade intelectual, autistas, parálises cerebrais e outras discapacidades ca finalidade de darlle os apoios na súa toma de decisións, e defendendo a súa capacidade xurídica en igualdade de condicións co resto da cidadanía.
A Fundación Sálvora, entidade de referencia en Galicia da asesoramento as persoas con discapacidade desde unha perspectiva multidisciplinar e personalizada, potenciando a súa autodeterminación, inclusión, e autonomía a través dun acompañamento con medidas tanto de tipo económico, social ou xurídico.
En Galicia 290.000 persoas presentarían algunha discapacidade maior ou igual o 33%. En Vigo arredor de 26.700 persoas teñen recoñecida unha discapacidade maior ou igual o 33% (física 75%; psíquica 35% e sensorial 19%), que representarían o 11,6% da poboación (Datos da Xunta de Galicia e do INE).
Durante moitos séculos as persoas con discapacidade estiveron nunha situación de exclusión social. A Lei das XII Táboas, 1º texto legal escrito no Dereito Romano (450 a. C.) ordenaba que as persoas con discapacidade (crianzas mal constituídas ou monstruosas), desapareceran o mais rapidamente posible, a través das autoridades civís ou relixiosas, no caso de incumprimento polos pais; Platón (427 a. C ), na República, comenta: «No que respecta as crianzas de individuos sen valor e aos que estiveren mal constituídos ao nacer, as autoridades terán que agachalos da mellor forma posible nun lugar secreto que non debera ser divulgado»; Séneca (4 a. C. e 1 d. C), dicía: «Matamos os cans que están feridos, os touros feroces, asfixiamos os recen nacidos mal constituídos... inclusive as crianzas, se fosen débiles ou anormais, serán afogadas. Non se trata de odio, mais si da razón que nos motiva a separar as partes sans daquelas que as poden afectar», e San Agostiño (354-430), fala de que eran unha punición de Deus.
Na Idade Media, as persoas con discapacidade estaban mesturadas cos criminais e aos que se consideraban posuídos polo demo; No s. XIV, o idiota é a consecuencia da cólera divina, do pecado a redimir, ao mesmo tempo que a expresión dun poder sobrenatural. Foi no s. XX e despois da II Guerra Mundial e fronte as necesidades que tiñan os mutilados de guerra, que se estenderon as persoas con Discapacidade.
O pasado día 17 de decembro celebrouse en Vigo a: Xornada de información e sensibilización sobre a situación actual das persoas con discapacidade e as súas familias, nun momento no que o termo «déficit», ligado ao negativo da persoa con discapacidade, da paso a valorar os seus aspectos positivos, de cara a determinar as necesidades concretas que ten a persoa con discapacidade para poder compensala da mellor forma posible.
Por outra banda a exclusión social, a que durante tantos séculos estiveron sometidos e padeceron as persoas con discapacidade, da paso afortunadamente nestas ultimas décadas os conceptos de inclusión, e integración e forman parte do que tamén hoxe denominamos diversidade humana.
O modelo médico deixou paso o modelo social. Que nos reclaman as persoas con discapacidade? Nada por nós / sen nós.
