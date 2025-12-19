Un fracaso colectivo

Supongo que cuando uno enfila el medio siglo de vida espera tener un techo propio en el que echar raíces, algo que no dependa de la buena voluntad de un casero ni de la lotería de una herencia. Pero no siempre es así. De hecho, pocas veces. El pasado sábado, en una de esas tertulias improvisadas en un bar de mi calle, un buen amigo me confesó su angustia por un compañero de toda la vida: cincuentón, currante esporádico, sin un ladrillo a su nombre ni familia que le deje algo en testamento. «Está jodido, Jose», me soltó con esa franqueza tan nuestra, sin rodeos ni anestesia. «Va a depender de un alquiler el resto de su vida», insistió. Durante unos segundos se hizo un silencio incómodo. Esperaba —imagino— una réplica de consuelo por mi parte, algo del estilo «no te preocupes, le irá bien». En cambio, solo pude articular un «sí, está jodido».

Lo está porque la vivienda ha dejado de ser un derecho. Al menos, aquí en la costa. Se ha convertido en un artículo de lujo, en un medio para enriquecerse —unos pocos— y en la principal forma de inversión. En mi entorno, la mayoría de los compradores de inmuebles ni siquiera engrosan el censo municipal: adquieren para arrendar —en muchos casos como alquiler vacacional—, para veranear o para revender pasados unos años. Pocos compran para residir todo el año porque la gran mayoría no puede permitirse unos precios que ya han superado, con holgura, las cotas disparatadas de la burbuja inmobiliaria. Es así de triste.

Esto ocurre en una villa turística como la mía, pero también en Vigo. Allí, como ha publicado recientementemi compañero Borja Melchor, el precio medio de los pisos con mayor demanda —tres dormitorios y plaza de garaje, nada de lujo asiático— ya supera los 400.000 euros. Una ciudad en la que, como ha explicado otro colega de la redacción, Pablo Galán, encontrar alquileres por debajo de los 700 euros mensuales se ha convertido en una rara avis.

Medidas correctoras

La diferencia es que en Vigo sí se están tomando medidas para contener la sangría de los precios. El Concello ha puesto en marcha su propio plan de choque, promoviendo y alquilando vivienda; el Gobierno ha incluido a la ciudad en el piloto nacional de CASA 47, esa entidad estatal que promete 67 pisos en alquiler a 8,8 euros el metro cuadrado; y la Xunta ha sacado la artillería pesada para construir vivienda protegida en Navia, el Ofimático y otros ámbitos. A todo ello se suma la reciente aprobación del Plan Xeral, que promete reactivar la obra nueva —más de 51.000 viviendas— y poner coto a los pisos turísticos.

Sin embargo, y aquí viene el pero que me carcome como la salitre, cabe preguntarse si estas medidas llegan a tiempo. Ya sé que estamos casi en Navidad y que toca ser optimistas, pero lo dudo mucho. Todo esto parece más bien un parche sobre una herida que no cicatriza, fruto de un concepto profundamente equivocado de lo que debe representar una casa. Porque todos participamos, de una manera u otra, en el juego inmobiliario, incluso quienes se preocupan por los amigos cincuentones sin nada a su nombre.

Tal vez por eso el silencio del bar fue más honesto que cualquier consigna política o plan urbanístico. Porque, en el fondo, todos sabemos que mientras una vivienda siga siendo una ficha en el tablero especulativo, habrá gente condenada a vivir con la maleta medio hecha. No es una tragedia individual: es un fracaso colectivo.