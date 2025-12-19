Opinión | Mira Vigo
El Club de Adictos a Deep Purple, de fiesta
Ahí tenéis a gente del Club de Adictos a Deep Purple, que preside Carlos Fernández, reunidos en A Cantina, en la AA.VV. de San Miguel de Oia. Fue una comida navideña pero también una asamblea de socios para comunicar novedades y preparar los actos del 32º Aniversario. Son gente de Vigo, Pontevedra y Nigrán y hasta un socio venido de Gran Canaria. ¡Mira que son fans de Deep Purple!
Colectivos de Vigo que ilustran la vida urbana
Tal es la lista de espera que hoy os damos un dos por uno, dos imágenes, dos historias diferentes que anidan en nuestra ciudad. La imagen de arriba nos da noticia del único Club de Adictos a Deep Purple con revista propia que existe en España. Tras 32 años de actividad de club y revista, su presidente, Carlos Rodríguez, está escribiendo la historia de club y va a a editar la 1ª Enciclopedia del mundo dedicada a este grupo y los grupos vinculados a la Saga Purple (Rainbow, Whitesnake, Ian Gillan Band, Tommy Bolin, etc.) desde los años 60. Eso le llevará tiempo pero no hay prisa. De la foto de abajo , la del Ateneo de Vigo, ¿cómo no agradecer la presencia de esta iniciativa ciudadana que nos propone lecturas, invita autores, programa salidas culturales...?
Un familiar encuentro del Ateneo de Vigo
No sé si interpretaron emocionados cánticos navideños pero sí que la directiva del Ateneo de Vigo celebró el fin del año con este encuentro que veis en la foto, que por las cortinas y las luces tiene un tono familiar entrañable. Voluntarios de la cultura, realizan una labor encomiable para lo que ella significa: abrir ventanas, potenciar conocimientos, creencias, arte, costumbres, valores...
