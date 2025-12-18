Es tiempo de Navidad

Como cada año, y casi sin darnos cuenta, estamos de nuevo en tiempo de Navidad, en la que celebramos el nacimiento del Salvador, que viene del principio de los tiempos, transmitida, de padres a hijos y de generación en generación, a lo largo de la historia y que, para los cristianos significa tiempo de esperanza, y que tradicionalmente celebrábamos con los cánticos de los villancicos y la construcción, en cada casa, de la representación del Belén o Nacimiento. Y con la costumbre de saludar y desear o todos, familiares, amigos y vecinos, paz y felicidad, reuniéndose las familias y los amigos, para festejar juntos, sobre todo con los que regresaban de fuera, el nacimiento de Jesús.

Eran otros tiempos, ahora con la sociedad de consumo en que vivimos, y la globalización, todo se hace regalando, gastando, y divirtiéndose. Pero más preocupante que esto, es la introducción de otras tradiciones extrañas y totalmente ajenas a las nuestras, que casi de puntillas y sin hacer ruido, se van consolidando, olvidándonos de la razón de ser de la Navidad, que es tiempo de confraternidad, de paz, de amor por el prójimo, de buenos propósitos. Y un ejemplo de ello, es la introducción del Papa Noel, al que algunos le piden los regalos: ¡No!, aquí los regalos los traen los Reyes Magos. Por eso nosotros entendemos que el Belén, debe presidir nuestras Navidades, en un sitio céntrico y bien visible; por eso entendemos que debe estar en el Palco de la música, y no como este año, una vez más, que está en el lugar del año pasado, cuando ya dijimos que es un mal sitio y las figuras no caben y , con el cambio de la iluminación, apenas se distinguen , por eso insistimos que el Belén, debe presidir las Navidades, porque es la razón de ser de las mismas, por eso debe estar en el Palco de la Música. El Belén, es una tradición, realizada por San Francisco de Asís en 1223, y desde aquel momento se convirtió en el centro de la celebración de las Navidades. En nuestra Villa había adquirido su propia identidad a lo largo de los tiempos. Podemos recordar los que se confeccionaban en la iglesia parroquial, Hospital de la Escuela Naval, colegio Inmaculada, Santa Cecilia y otros centros, y sociedades, y en especial, los que se hacían en los hogares marinenses, que eran numerosos. Y ello, porque se celebraban diferentes concursos de Belenes Familiares, que fomentaban que los niños y jóvenes, con la esperanza de ganar el concurso, nos dispusiésemos alegremente a confeccionar nuestro Belén, y de este modo, nos ocupábamos las vacaciones. Pero hoy, desgraciadamente ninguna sociedad se dedica a convocar el concurso, y los niños marinenses han perdida esta tradición. Y ello a pesar de que hay asociaciones que trabajan por recobrar y mantener las tradiciones, sin que ninguna haga nada por recobrarla.

Las Navidades son una época que debemos celebrarlas con alegría, esperanza, concordia y buena voluntad, propicia para las reuniones familiares y sociales más cordiales, alegres y más comprensivas. Es tiempo de compartir alegría y esperanza, tan necesario en estos tiempos, en que lo material está por encima de todo, o casi todo. Un tiempo para acordarnos de los que sufren, de los que padecen, de los que pasan malos momentos, y sobre todo de los que ya no están con nosotros. Un tiempo de cordialidad y buenos propósitos, para ser mejores, de recibir a los familiares con alegría por su regreso, aunque sea temporal, y de acordarnos de todos aquellos, que por razón de sus profesiones o destinos no pueden acompañarnos. Y, nosotros, los marinenses, debemos acordarnos de una manera especial, de aquellos que se encuentran por los mares del mundo, debido a su trabajo, para que sientan que, en su Villa natal, nos acordamos de ellos, que notamos su falta y esperamos verlos regresar, y también a los marineros fallecidos en la mar.

Para todos ellos: amigos, vecinos, enemigos, (si los hay), y a todos los de buena voluntad, les deseamos paz y felicidad. Y para todos los marinenses, desearles unas Felices Navidades, y que todos juntos podamos celebrarlo, con la esperanza y el deseo de que el año próximo sea mucho mejor para todos, pero sobre todo para aquellos, que por diversos motivos sufren. ¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!