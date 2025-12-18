Un paso atrás en competitividad

En el Parque del Cincuentenario de Bruselas se encuentra Autoworld, el Museo Nacional del Automóvil de Bélgica. Recorrer sus salas es una lección de historia industrial: decenas de marcas, diseños audaces y soluciones técnicas que compitieron entre sí en los orígenes del automóvil. Muchas de las primeras marcas de automóviles no sobrevivieron. Las que lo hicieron fueron aquellas que supieron adaptarse, innovar y ofrecer productos más competitivos. Todo un ejemplo de destrucción creativa.

Hoy la industria automovilística europea se enfrenta a una encrucijada comparable a la de aquellos pioneros. Lo habrán notado ya en la calle, nuevas marcas antes desconocidas con soluciones electrificadas atractivas, hacen frente a las de toda la vida, ganando cuota de mercado en todo el mundo a un ritmo creciente.

La industria automovilística europea atraviesa una profunda transformación: a problemas comunes como una crisis de demanda general, suma problemas propios como una brecha tecnológica creciente con pérdida de liderazgo en electrificación y la digitalización y una competencia internacional cada vez más intensa. Precisamente debido a estos retos, mantener estable el marco regulatorio acordado hace apenas dos años, clave para salvar esa brecha, no es una carga, sino una señal estratégica clave para consumidores, inversores y fabricantes.

Lamentablemente, la presidenta de la Comisión se ha abonado al «donde dije digo, digo Diego», plegándose al dictado de Berlín y sucumbiendo a las presiones de aquellos que siguen anclados en el pasado, más pendientes del reparto de dividendos que de diseñar el futuro. Así se explica la reciente propuesta de revisión del Reglamento de estándares de CO₂ para coches y furgonetas, un error estratégico que diluye el objetivo de vehículos de cero emisiones en 2035, genera incertidumbre, frena inversiones y pone en riesgo empleos en un momento en el que Europa necesita señales claras. Una propuesta, además, injusta con la industria que sí ha avanzado por la vía de la electrificación, la única compatible con la neutralidad climática, la única que garantiza, además, aire limpio en nuestras ciudades.

No tengo ninguna duda de que en 2035 los coches que se vendan en la Unión serán mayoritariamente eléctricos. Ahora la cuestión es otra: si se fabricarán en Europa o no. Esta reciente propuesta es en la práctica un regalo para nuestro gran competidor, China. Por eso aspiro a que se pueda modificar en el proceso legislativo y hacerla más coherente con las necesidades futuras de nuestra industria. Aunque no cabe hacerse ilusiones cuando el EPP está más preocupado en profundizar su alianza estratégica con la extrema derecha que en continuar el camino de la construcción europea.

Con la propuesta presentada por la Comisión Europea el objetivo de que los vehículos que se comercialicen a partir de 2035 sean de cero emisiones se rebaja a una reducción del 90% de las emisiones. El 10% restante se compensaría mediante el uso de acero verde producido en la UE en esos vehículos o mediante biocombustibles o fueles derivados del hidrógeno producidos con electricidad, estos últimos a día de hoy una quimera para la movilidad terrestre y que, en todo caso, necesitaremos en aquellos sectores de más difícil descarbonización, como la aviación o el transporte marítimo.

Con todo, aunque ensombrecido por la propuesta, el paquete automovilístico presentado ayer también contiene aspectos positivos. Por ejemplo, el fomento de la demanda de vehículos limpios europeos a través de un nuevo Reglamento de Flotas Corporativas.

También resultan positivas, en concreto para el sector del automóvil en España, medidas destinadas a reforzar la cadena de valor de baterías fabricadas en la UE o la creación de una nueva categoría de coches pequeños asequibles y eléctricos Made in Europe para que un mayor número de ciudadanos puedan acceder a la electrificación.

Mientras un motor de combustión aprovecha entre un 20% y un 30% de la energía del combustible, un coche eléctrico convierte más del 75% de la electricidad en movimiento útil. Además, la expansión del coche eléctrico promueve el cambio de los combustibles fósiles importados hacia la demanda de electricidad limpia, asequible y autóctona. En España esa factura alcanza los 40.000 millones que pagamos cada año a terceros países y que podemos reducir drásticamente.

No lo olvidemos, mantener la ambición en la electrificación del transporte no es un capricho, es garantía de competitividad para nuestro país. Fósil o eléctrico. Pasado o futuro. Autónomo o dependiente. He ahí el dilema.

*Nicolás González Casares es eurodiputado del PSOE