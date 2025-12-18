Esta es una foto que habla de un 25 aniversario y una historia de amor, la de José Antonio Sánchez, hijo de quien fue concejal de Vigo muy querido y ya fallecido, y de Vanesa Méndez. Un historia que comenzó en 1990 cuando coincidieron en Marcote, que siguió a pesar de nuevas distancias, que se mantuvo a pesar de la enfermedad, que se consolidó en el año 2000 con su boda y cristalizó aún más con tres churumbeles con fiesta recibidos. Esta es la historia de un amor como no hay otro igual, que diría el bolero y hace unos días celebraron ese amor con una fiesta de amigos y familiares en el Liceo de Bouzas. ¡Qué alegría, qué risas, qué afectos en la misma!

La cama de Rosa Fontaíña

Anda pachucha nuestra Rosa Fontaíña, la viguesa que tantos años peleó en defensa de la mujer en su Red de Mulleres, sin horarios para acogerlas, entre tensiones radicales por loque pasaban , entregada por entero a su causa.... Anda Rosa entre dolores poco soportables sometida a las colas de la Sanidad Pública y no pudo recoger su premio Pardo Bazán, recurriendo a su hija. Ahora que se había jubilado, que podía descansar de tanta lucha solidaria, le toca hacer cama cuando ella es pura energía a pie firme.

Rosa Fontaíña, posando para su retrato augusto / Augusto Rodríguez

Nidia Arévalo la ubicua

¡Alcalde Caballero, cuídate de Nidia Arévalo que, aún siendo menos habitado su ayuntamiento de Mos, te puede quitar tus record de multitarea y ubicuidad! ¿Cómo puede tener tantos actos este pequeño concello (grande en extensión), cómo puede esta mujer llevar las riendas de la política y dividirse entre tanta cosa que allí se programa? Capaz de mover su cuerpo galán en una actuación pop o al ritmo de unas rondallas, de hacer de reina maga en el programa de Nadal de su pueblo si le dejan, dar el premio a los ganadores de Compra e Gaña en Mos o asistir a un curso preparto o a una papanoelada con barbas, está en todo y en todo quiere estar con su sonrisa. ¿Qué hará en la gran fiesta pre-fin de año que organiza en su pueblo el día 27 con referentes de la música urbana y electrónica?

Elba Pedrosa, la luchadora

No me canso de verla porque se la quiere pero Elba Pedrosa es otra mujer ubicua. No la conocí en la danza de niña pero empecé viéndola en actos para la «terapia» de empresa, luego la vi como novelista presentando libros de cuentos aquí y allá, después ganando un premio de Galicia en poesía, más tarde en la canción con un poético dúo, luego en el videoclip Auga son con poesía y rap contra la violencia machista, en la producción televisiva... pero, tanta diversidad, tal riqueza aún no ha servido para lograr un trabajo estable. ¿Será que es mujer, que no tiene 20 años?