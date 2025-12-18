Opinión
Mercar coma un millonario
Se hai un época propicia para os excesos é esta. Os nosos días de viño e rosas, coma no filme de Blake Edwards, son agora. Logo hanse de complicar pero polo momento: veña festa! A situación económica é de abundancia (aumento das exportacións, do PIB, de veraneantes extranxeiros e das cotizacións á Seguridade Social), o sol das construtoras aparece de novo polo horizonte e a sombra das formigoneiras vaise acrecentando cada día. Beneficios empresariais polas nubes (coma o IBEX 35) e récord de poboación empregada: 22 millóns de currantes, casi nada. Semella que hai cartos. Por iso, o primeiro, unhas cañas para celebralo e, sen demora, subir o momentazo ás redes. Un nivel máis no escalafón? Turista ocasional, e visitar, por exemplo, a praia das Catedrais e gardar cola en Rinlo para o arroz con Avecrem. Aquí tamén foto! E no topo da pirámide, case inalcanzables, findes con encanto en París e vacacións exóticas en... digamos a illa de Java.
Xa. Ata aquí o que nos contan ou o que podemos intuír. Por un lado a vida desexada. Polo outro esa ansia aspiracional que nos roe por dentro. No fondo sabes que ti das cañas non pasas pero... ¿y si sí? De súpeto sentirte podre de cartos (que gran expresión!), e gastar neles a manchea, como fan na high class. Ceas con lubrigante de verdade, do bo; xoias e reloxos suizos; festas VIP coa farándula; vehículos desbordando de cabalos – e cumprindo con tódalas regulacións medioambientais da UE- e eses hoteis onde o tempo se detén... mansións que só descobres cando Glòria Serra decide facer un especial: «Hoy, en Equipo de Investigación: así viven los ultra-ricos» (Intro música).
Porca miseria!, pensas, cando remata o programa; ...por iso despois, aínda no sofá, resulta tan pracenteiro (tan, tan agradable) abrir algunha app «de todo a cen» e mercar sen remorsos. Mercar para vingarse. E facelo coma un mi-llo-na-ri-o, sen chorar o diñeiro! Da igual que na galería de compra haxa armas ou bonecas sexuais con aspecto infantil, se deso non gastas, pois vas ao teu. O resplandor das ofertas ilumínate a cara. Os ollos desprázanse veloces pola pantalla. As pupilas dilátanse. Comezas a desexar. Cupón desconto. Prezo flash. 2x1. Derradeiras unidades. Envíos gratis. Calcetíns de corazóns que son tendencia a 2,84. Mini-aspirador a pilas por 3,17. Xersei de Nadal -só hoxe- 7,59. Os tenis brancos que non podes deixar escapar, por menos de 8,56. E ese dispositivo que os fisioterapeutas non queren que coñezas, (rebaixado un 75%!), a 13,20. Seleccionas cun clic, enches o carriño, pagas e pedido listo. En 48 horas na casa. Tanto ten que todo acabe no lixo ao pouco. Ti xa desfrutaches da dose, un intre de felicidade mercando coma un millonario. E mañá máis.
Suscríbete para seguir leyendo
- Antía Pinal lleva a Vigo a la final de 'La Voz' y el alcalde pide el apoyo de la ciudad
- Familias que deciden no celebrar Papá Noel: «Hay que pararse a pensar qué queremos en vez de dejarse llevar por la corriente»
- Vía libre para el desembarco en Vigo de un «gigante» de los materiales de construcción
- Apuntalan la casa de Papá Noel en Vigo por riesgo de derrumbe tras chocar un furgón
- Indemnización de 135.000 euros para una familia que perdió al bebé que esperaba durante el parto en el Cunqueiro
- Comunidades de propietarios de Vigo limitan la decoración navideña para controlar el consumo eléctrico
- El pesquero de los horrores: regresa a Vigo la herrumbre del «Santa Isabel»
- Ni con el Gordo de Navidad se puede comprar el piso más demandado de Vigo