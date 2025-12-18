Ebenezer Scrooge es el protagonista de A Christmas Carol, de Charles Dickens. Siempre he pensado que es un personaje que te hace mirarte en el espejo: no porque yo me vea como una prestamista rácana y malhumorada del Londres del siglo XIX, o porque crea que lo seas tú, sino porque te expone frente a alguien que va cambiando conforme va evolucionando la historia, que te demuestra que puedes mudar tu manera de comportarte, de ver las cosas, por el bien propio y el de las personas que nos rodean. Y no es ventajismo, por más que Scrooge caiga del guindo tras confrontar con un futuro en el que ni siquiera se ha ganado el derecho de ser un recuerdo; es que muchas veces nos equivocamos y está bien hacer enmienda. Está bien.

En ningún caso, cuando empezó este año, yo imaginaba que pudiesen salir adelante algunos proyectos. El de José Pernas, por ejemplo. Teniendo en cuenta las extrañas maniobras que se habían hecho en Atunlo, la solicitud de concurso –que él mismo había repudiado por ser la antesala de una liquidación– o la complejidad del grupo, no habría previsto que pudiese aprobar tres planes de reestructuración. Que consiga cumplirlos va a ser otro cantar pero, por lo pronto, lo tiene. Y lo vuelvo a decir: comprendo perfectamente el desamparo de los acreedores y, en mi profana opinión, la ley concursal los relega a una posición injusta. ¿Hasta cuánto hay que apretarlos en pos de salvaguardar la actividad empresarial de un negocio insolvente?

Me habría gustado ver un comportamiento tipo Scrooge, de propósito de enmienda, en algunas instituciones públicas. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), por ejemplo, o en entidades como la empresa pública Tragsa. Pero no, aquí no hay cuento de navidad. Porque a esta mujer, la que fue desembarcada de un pesquero tras haber denunciado una situación de acoso, no la han vuelto a llamar para trabajar. Ahora lo hace en un supermercado. Un empleo dignísimo, por supuesto. Pero no era el que le tocaba. ¿Para qué denunciar, entonces? ¿Por qué en el CSIC nadie ha explicado por qué han retirado el buque García del Cid por la puerta de atrás, sin los honores que le correspondían y como les fueron dados al Cornide de Saavedra? Si la ministra Diana Morant reconoció “errores” con los casos de acoso en la flota, ¿no se supone que lo que corresponde son medidas y decisiones para enmendarlos o no volver a cometerlos?

Qué lástima, señor Scrooge. Qué pena que sucedan cosas como ésta –un barco que sale a faenar donde tiene prohibido hacerlo y que protagoniza un naufragio con 21 muertos– y nadie haga como usted, con lo bien que sienta. ¿Y si todas las personas que miraron para otro lado ante los incumplimientos de la armadora Nores hubiesen sabido lo que pasaría aquella noche de febrero de 2022, viajando en el tiempo como en el cuento de Dickens? ¿Habrían hecho lo mismo? ¿Es que a nadie le remuerde la conciencia? Pues nada, actuemos con el desastre, no anticipándonos a él.

Te voy a dejar con algo más agradable, también de Dickens, también de Scrooge. «Es una ley de la compensación justa, equitativa y saludable, que, así como hay contagio en la enfermedad y las penas, nada en el mundo resulta más contagioso que la risa y el buen humor».

Feliz Navidad.