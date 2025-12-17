Hannah Arendt y un mundo de refugiados

Nunca ha estado el pensamiento de la gran filósofa judía Hannah Arendt de tanta actualidad como ahora que se cumple el medio siglo de su muerte de un ataque cardíaco en Nueva York.

Olvidémonos por un momento de su íntima amistad con Martin Heidegger, otro gran pensador alemán, por desgracia simpatizante durante algún tiempo del régimen nazi, que fue su mentor.

Y pensemos que estuvo casada con Günther Anders, judío como ella, que analizó la incapacidad del ser humano para prever algunas de las consecuencias de la tecnología por él desarrollada, sobre todo la nuclear (1).

Olvidemos también su incomprensión del fenómeno racista en EE UU al defender en un texto el derecho de los padres blancos a enviar a sus hijos a una escuela solo de blancos.

Esto es algo que le criticaría con dureza el gran novelista afroamericano Ralph Ellison y `por lo que Arendt terminaría disculpándose, reconociendo que no había comprendido la complejidad de la situación de la gente de color en su nueva patria.

Citemos algunas frases que dejó escritas y que nos iluminan: «Nadie tiene el derecho de obedecer», «El problema no era lo que pensaban nuestros enemigos, sino lo que hacían nuestros amigos». «El revolucionario más radical se volverá conservador al día siguiente de la revolución». «El objetivo de la educación totalitaria no es inculcar convicciones sino destruir la capacidad de formarse alguna».»No hay pensamientos peligrosos; pensar es ya peligroso».

Y sobre todo esta: «Que existe algo así como un derecho que es el de tener derechos, lo cual equivale a vivir en un sistema de relaciones donde se nos juzga por nuestras acciones y nuestros pensamientos es algo que sabemos desde que hay millones de seres humanos que han perdido ese derecho y que, debido a la nueva organización del mundo, no pueden recuperarlo».

Dicho de modo más sencillo: existe un derecho que hay que anteponer a todos los demás. Y es el derecho a tener derechos».

Recordemos lo que Arendt escribió sobre esa situación que conocía muy bien, la de los refugiados, término que nunca le gustó y al que prefería el de «apátridas» como escribió en un ensayo publicado en 1943 en una pequeña revista judía de Nueva York, The Menorah Journal».

El apátrida, aquél a quien se le despoja de pronto de lo que constituye lo más íntimo de su ser: «Hemos perdido nuestra lengua y con ella la naturalidad de nuestros gestos, la expresión no forzada de nuestros sentimientos», escribía Arendt solo dos años después de llegar como refugiada a EE UU.

Y añadía: «Nuestra identidad muta con tanta frecuencia que les resulta difícil a los otros saber quiénes somosen realidad (…) Nuestro mundo privado se desmorona».

¿Qué diría hoy la pensadora judía de los más de cuarenta millones de refugiados que hay en el mundo, a los que hay que sumar más de 120 millones de desplazados dentro de sus propios países?

¿Qué diría sobre todo de la negativa de Israel a permitir el regreso a sus hogares de los descendientes de los más de 700.000 palestinos brutalmente expulsados por los judíos en el momento mismo de la fundación su nuevo Estado?

¿Qué diría Arendt del actual genocidio de Gaza, del criminal supremacismo del que hacen continuamente gala no sólo los ministros de ese Gobierno sino tantos ciudadanos judíos de todo el mundo y que en nada se distingue de aquel otro del que fueron víctimas en Europa seis millones de hebreos?

¿Qué diría también del más absoluto desprecio de Israel por el derecho internacional, de sus continuas agresiones militares a los países vecinos, de sus crímenes de lesa humanidad que nadie, sin embargo, castiga? ´

¿Y qué diría finalmente de la ayuda militar que a su Gobierno genocida le prestan no solo Estados Unidos sino también algunos países europeos, sobre todo Alemania —¡precisamente Alemania!— y el Reino Unido?

(1) En su libro capital: «La obsolescencia del hombre». Ed.Pre-Textos