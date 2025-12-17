Pues ahí tenéis la foto fin de fiesta de la Gala Cada Niño un Juguete en el Palacio de la Oliva, con muchos de los participantes, autoridades, voluntarios, representantes de las diez empresas premiadas... Un evento familiar, dinámico y con un rotundo éxito de público, llena la sala hasta los topes. Presentado por Silvia Fominaya, coordinado por Isa Muller, hubo una actuación de Guillermo Castro, O rei da bachata antes de la entrega de premios a diez colaboradores de esta campaña. Por allí se vieron rostros conocidos como la actriz Uxía Blanco.

Os rótulos da nosa vida, un recorrido emocional por la memoria urbana

Ojeo el libro aún humeante «Os rótulos da nosa vida», un calentón genial que les dio al vigués Jorge Lens, a Ana Cocho y Robert Willemse para avivar la memoria fotografiando seiscientos rótulos que fueron o son significativos en decenas de concellos gallegos, en Vigo concretamente unos 70: La Metalúrgica, Miau, Papelería Porras, El Pasillo... Son miradas que nos llevan a una época y contexto que guardamos a lo mejor con cariño, dice Lens, y nos hablan de un oficio y una forma de entender el comercio ya inexistente: de los 71 rótulos vigueses que alumbraron nuestras infancias, 47 ya no están en la calle. A él, por ejemplo, le trae recuerdos muy especiales el letrero de los Caramelos Cavi, en la calle Loriga, porque los viernes tenían el premio de acercarse hasta allí con la «paga» semanal para gastarla en gominolas. Pero si nos alejamos del ocio y nos vamos al ámbito del trabajo, ¿cuántos no recordarán pasar todos los días bajo el rótulo de La Panificadora, de Barreras o de La Metalúrgica? A otros será El Pasillo, con su enorme jarra de cerveza ya desaparecida.

Son señales que dotaron a las ciudades de identidad

En definitiva, cree Lens que este libro editado en Galaxia y plagado de rótulos nos une de una forma muy directa con lo emocional y nos activa muy rápidamente mecanismos de memoria que nos lleva a otras épocas pasadas. El otro día se aprobó el proyecto de restauración del edificio del antiguo Almacenes Louvre, frente al antiguo Hotel El Moderno, en la esquina de calle Carral con Porta do Sol por parte del arquitecto Alfonso Penelas. Ese edificio tiene unos rótulos espectaculares que nos llevan a otra época, especialmente el que pone Modas de París. «Por favor, que con la restauración no caiga ese rótulo», dice el autor, profesor de fotografía en la Universidad de Vigo... Y así un puñado más, como el de La Metalúrgica, el de La Panificadora, el de Papelera Porras... Lens, Cocho y Willemse son entusiastas de los rótulos comerciales antiguos, por lo que significaban a la hora de dotar a las ciudades de una identidad y una personalidad de la que ahora carecen ante tanta homogeneización.