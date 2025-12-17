Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida de SalariosCaso ToméMuerte Bebé CunqueiroRecogida Paquetes VigoPesquero de los horroresPremios Pardo Bazán
instagramlinkedin

Opinión

Maria do Carmo Henríquez Salido

Maria do Carmo Henríquez Salido

A familia de palavras de «Natal»

Por familia de palavras podemos interpretar um conjunto de unidades lexicais que compartilham umha base comum neste caso a procedente do latim «natale», festa do Nascimento de Jesus, celebrada em 25 de dezembro desde o século IV pola Igreja ocidental e desde o século V pola Igreja oriental, documentada em textos de Afonso X o Sábio junto com a variante Nadal, porém na atualidade no galego-português a forma majoritária e etimológica é «Natal», com umha relativamente fecunda família lexical, presente de igual modo em cumprimentos como «Votos de Feliz Natal».

Exemplos evidentes com a base latina registam-se em: «natalense» «que é da cidade brasileira de Natal»; «natalício» «que é relativo ao dia do nascimento»; «natalidade» «conjunto de nascimentos verificados numha determinada comunidade, num determinado período de tempo»; «natalino» «que é relativo ao Natal» (parassinónimo de «natalício»); «natalista» «que defende ou favorece o aumento da natalidade»... E do radical latino achamos «nascituro» «ser humano em gestaçom e cujo nascimento se espera», «que há de ser dado à luz, que ha de nascer»; e além do mais conserva-se o latinismo «nasciturus» «concebido mas nom nascido, como fase da vida humana interna ou em formaçom».

O dia de Natal comemora o nascimento de Jesus em Belém, nesse dia os sacerdotes podiam dizer três missas, umha delas era a tradicional «Missa do Galo» com assistência das famílias, na média-noite do 24 ao 25 de dezembro, costumava haver sobremesas específicas e obrigatórias na Galiza e também na Catalunha, Ilhas Baleress e País Valenciano («les neules»), na atualidade todos este ritos estám desaparecendo ou já nom existem; em italiano («natale»), em francês («noël»). Em galego-português usa-se «nado» (do latim «natus» «que veu ao mundo, que nasceu») seria poético, regista-se nos compostos «nado-morto» «que nasceu sem vida» e «nado-vivo» «que nasceu com vida», etc.

Estes temas estudam-se nomeadamente na «Morfologia lexical» nucleada na estrutura das palavras e as pautas que permitem construí-las ou derivá-las de outras, identifica as raízes e as bases lexicais, os processos de afixaçom e de composiçom, e examina de modo semelhante o paradigma flexivo. Infelizmente esta disciplina está desaparecendo dos programas educativos dedicados a conhecer as particularidades de cada palavra, embora ajude a razoar e obrigue a integrar disciplinas como a História da Língua, a Semântica, a Lexicologia, a Lexicografia e a reflexionar cientificamente sobre o saber gramatical.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents