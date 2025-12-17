A familia de palavras de «Natal»

Por familia de palavras podemos interpretar um conjunto de unidades lexicais que compartilham umha base comum neste caso a procedente do latim «natale», festa do Nascimento de Jesus, celebrada em 25 de dezembro desde o século IV pola Igreja ocidental e desde o século V pola Igreja oriental, documentada em textos de Afonso X o Sábio junto com a variante Nadal, porém na atualidade no galego-português a forma majoritária e etimológica é «Natal», com umha relativamente fecunda família lexical, presente de igual modo em cumprimentos como «Votos de Feliz Natal».

Exemplos evidentes com a base latina registam-se em: «natalense» «que é da cidade brasileira de Natal»; «natalício» «que é relativo ao dia do nascimento»; «natalidade» «conjunto de nascimentos verificados numha determinada comunidade, num determinado período de tempo»; «natalino» «que é relativo ao Natal» (parassinónimo de «natalício»); «natalista» «que defende ou favorece o aumento da natalidade»... E do radical latino achamos «nascituro» «ser humano em gestaçom e cujo nascimento se espera», «que há de ser dado à luz, que ha de nascer»; e além do mais conserva-se o latinismo «nasciturus» «concebido mas nom nascido, como fase da vida humana interna ou em formaçom».

O dia de Natal comemora o nascimento de Jesus em Belém, nesse dia os sacerdotes podiam dizer três missas, umha delas era a tradicional «Missa do Galo» com assistência das famílias, na média-noite do 24 ao 25 de dezembro, costumava haver sobremesas específicas e obrigatórias na Galiza e também na Catalunha, Ilhas Baleress e País Valenciano («les neules»), na atualidade todos este ritos estám desaparecendo ou já nom existem; em italiano («natale»), em francês («noël»). Em galego-português usa-se «nado» (do latim «natus» «que veu ao mundo, que nasceu») seria poético, regista-se nos compostos «nado-morto» «que nasceu sem vida» e «nado-vivo» «que nasceu com vida», etc.

Estes temas estudam-se nomeadamente na «Morfologia lexical» nucleada na estrutura das palavras e as pautas que permitem construí-las ou derivá-las de outras, identifica as raízes e as bases lexicais, os processos de afixaçom e de composiçom, e examina de modo semelhante o paradigma flexivo. Infelizmente esta disciplina está desaparecendo dos programas educativos dedicados a conhecer as particularidades de cada palavra, embora ajude a razoar e obrigue a integrar disciplinas como a História da Língua, a Semântica, a Lexicologia, a Lexicografia e a reflexionar cientificamente sobre o saber gramatical.