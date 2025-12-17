El acueducto de los médicos

Tres gotitas y a esperar. Ya no recordaba la liturgia del bastoncillo: lo incómodo de introducirlo por la nariz, las lágrimas al girarlo, el trabajo de laboratorio (nótese la ironía), la tensa espera… Pasados diez minutos llegan los resultados, o mejor dicho, la ausencia de ellos: ni covid, ni gripe A ni B. Así que me temo que hemos hecho una nueva amiga, la variante K de la influenza, que, por lo que me han contado, es la reina de esta temporada. Empezó el pequeño de la casa y le seguimos el resto. Fiebre muy alta, malestar general… un clásico de Navidad.

Como bien ha recogido mi compañera Ana Blasco en estas páginas, esta nueva gripe y el resto de enfermedades respiratorias, sumadas al macropuente que se han cogido los médicos en su protesta contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, han convergido en una especie de tormenta perfecta que está poniendo a prueba las costuras del sistema. Cualquiera que intente pedir cita médica sabe de lo que hablo. Misión (casi) imposible.

Siempre he defendido al gremio sanitario, la necesidad de reforzar plantillas y mejorar sus condiciones —con la salud no se juega—, desde la huelga de los radiólogos hasta la de los auxiliares de enfermería (TCAE), por lo legítimas que son sus reclamaciones, así que no soy sospechoso de ir contra sus intereses. Pero me pregunto si no se han pasado de frenada los médicos convocando este paro justo después del puente de diciembre —para algunos, un auténtico acueducto: una semana sin ir a trabajar— y con centros de salud, PAC y hospitales en máxima tensión.

Defender una sanidad pública y de calidad

Si hay un sector que concita un apoyo masivo a sus demandas es el sanitario, y se comprueba cada vez que convocan una manifestación en esta ciudad. Miles de personas se echan a la calle, llueva o haga calor o frío, para defender una sanidad pública y de calidad frente a los recortes de las administraciones. Pero no conozco a nadie que considere razonables cuatro días de huelga enlazados con un puente festivo, con la que está cayendo y después del otoño caliente —en lo laboral— que ha vivido el sector, que ha retrasado miles de consultas, pruebas e intervenciones.

No sé, me da la sensación de que ese fino velo entre el apoyo y el malestar ciudadano se ha roto en parte con ese acueducto, y que hoy ganan terreno los cabreados con el sistema, los que no entienden que no haya citas disponibles con el médico de cabecera en toda la semana ni por qué una operación por la que llevaban meses esperando se ha vuelto a retrasar sine die por una huelga a destiempo.

Quizá ahí esté el problema: cuando la protesta, por justa que sea, acaba pareciéndose demasiado al síntoma. Cuando el enfado legítimo de los profesionales se confunde con la fiebre del sistema y la padece siempre el mismo paciente: el ciudadano. Porque al final no se discute el diagnóstico —faltan medios, sobran promesas, se cronifican los parches—, pero sí el momento de administrar el tratamiento. Y con la nariz aún irritada por el bastoncillo y la moquera y el termómetro pitando bajo el brazo, cuesta entender que la receta sea siempre esperar. Esperar a que pase la gripe, a que termine la huelga, a que alguien asuma responsabilidades.

El termómetro sigue por encima de 38,5 ºC. A saber cómo ha salido el artículo…