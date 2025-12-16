Vuelven los Niños de López de Neira

Estos amigos que veis empezaron reunirse en 1970 ya recordando lo que los une: sus correrías infantiles por la calle López de Neira y aledaños. ¡Ay aquel Vigo que ya no es el de hoy! De izquierda a derecha: Manuel Núñez, Modesto González, Rafael Estévez, Carlos Villanueva, Jorge Nistal, Rafael Sidrach, Narciso Bravo, Antonio López y Rodrigo Falque.

Es memoria que hay tras cada encuentro, cada foto

Dedicamos esta sección, entre otras cosas, a excitar la memoria. Mirad por ejemplo la foto de arriba. Los que van quedando han vuelto a recordar a todos y cada uno de los que ya no están y, cómo no, sus andanzas por López de Neira y calles aledañas, Príncipe, Perú, Lugo y Doctor Cadaval, sin olvidar el callejón de Troncoso, que une López de Neira con Doctor Cadaval, donde el bueno y paciente doctor Darío Durán Gómez, tenía su clínica de radiología y a cuyas paredes alcanzaba algún pelotazo, en sus competidos partidos de fútbol; ¡ah, y el campito, que era un descampado, que iba desde el desaparecido Garaje Pancho, en doctor Cadaval, hasta López de Neira. ¡Cuáles no serán los recuerdos de aquella niñez de los 40 y 50!

En A Cañiza, de cocido y muy cerca del río Deva

Apuesto doble contra sencillo que, rodeado de tanta presencia femenina, al ex de Fenosa y fotógrafo con varios libros en su haber recorriendo los ríos gallegos, le habrán dejado hablar lo justo. Fue en A Cañiza de fin de semana acompañado de su mujer y amigas entrañables. Apuesto que luego las lió para reconocer el río Deva, que seguro fotografío ya en alguno de sus libros, esa pasión suya.