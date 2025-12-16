La generación más preparada. ¿Realidad o mito urbano?

Una de las frases más manidas de la última década es la que afirma que siendo esta generación de jóvenes la más preparada de la historia es la que más dificultades tiene para el acceso al mercado laboral. De tanto escucharla en tertulias o leerla en artículos de opinión se da por sentado que se trata de una verdad inamovible. Personalmente, creo que está muy lejos de ser verdad y más bien pienso que se trata de un mito urbano, así que intentaremos deconstruir dicho mito.

Como todo es relativo, esta afirmación se hace en relación con las generaciones precedentes. Hagamos pues un poco de sociología previa. En España, los nacidos en los 60 y 70 del siglo XX pertenecían, en su mayoría, a las clases sociales medias herederas del celebre plan de estabilización del año 1959, que dio origen al denominado «desarrollismo económico». Se trataba de familias que habían salido de la pobreza de la posguerra, pero no nadaban en la abundancia (la renta per cápita en España a la muerte de Franco era similar a la de los países comunistas del este, es decir aún muy baja), aunque sí podían permitirse dar una aceptable educación a sus hijos. Muchos de los que nacimos en esos años tuvimos que esforzarnos y realizar sacrificios para conseguir una buena preparación, porque sabíamos que, de lo contrario, tendríamos que optar a puestos de trabajo que tendrían poco que ver con nuestros estudios académicos o de formación profesional. Recuerdo que antes de opositar a diplomático estuve haciendo un año de practicas en un buen bufete de Madrid y mi jefe, un veterano abogado, me dio un gran consejo cuando le expuse mis dudas sobre qué iba a hacer con mi vida. Me vino a decir que era fundamental que escogiese un trabajo que me gustase porque a ello le dedicaría, en el futuro, muchísimas horas de mi tiempo, por lo que, de lo contrario, el trabajo se podría convertir en una tortura y una fuente de frustraciones. Pero añadió: «Da igual que seas abogado, panadero o ebanista, lo importante es que lo que hagas te guste y que lo hagas bien y, si puedes, intenta ser de los mejores en lo tuyo». Creo que fue un gran consejo porque siempre he pensado que lo más valioso que tiene el ser humano es el tiempo. Podemos comprar casi de todo, pero no podemos comprar tiempo ni tampoco sabemos el tiempo que tenemos, por eso la buena gestión de ese tiempo es fundamental.

Ese espíritu de esfuerzo y sacrificio no me parece encontrarlo, en general, en las nuevas generaciones, en donde se da una curiosa paradoja. Son personas nacidas cuando España ya esta integrada en OTAN y UE, con una democracia asentada y con rentas per cápita muy superiores a las de del «desarrollismo» o la transición. Quizás por esa mayor riqueza en los hogares, muchos de ellos, (hay que escapar siempre de las generalizaciones), han sido más protegidos y mimados y en ciertos casos ese interés por prepararse bien o por asumir ciertos sacrificios ha desaparecido. Algunos son más acomodaticios, prefieren vivir con sus padres hasta edades tardías, antes que cambiar de ciudad para conseguir un trabajo o prefieren estar en paro mientras no encuentran el trabajo adecuado.

En Europa hay sociedades que valoran más el esfuerzo y otras que valoran más la solidaridad. La española es de las segundas. Es una sociedad que pretende disfrutar de las ventajas y bienestar del capitalismo, pero sin pagar ninguno de sus peajes y el capitalismo, tiene mucho de competencia, de trabajo duro y de esfuerzo, aunque España parece seguir anclada en aquella fina ironía de Unamuno del «que no vale para otra cosa que se meta a político». Bromas aparte, si se observa en muchos jóvenes esa tendencia de buscar un trabajo fácil, frente a invertir más en educación o en emprendimiento.

Pero si los nacidos en esas décadas anteriores, en general, tuvieron que prepararse y esforzarse, el sistema educativo tampoco era fácil. Reconozco que no soy un experto en educación, más allá de mis años como subdirector de la Escuela Diplomática, pero algunos datos y algunas opiniones de especialistas son claros. En los informes PISA España se viene situando en la parte media baja de la UE y claramente baja en asignaturas como ciencias o matemáticas. En el ranking de las mejores 100 universidades del mundo, solo hay una española. La Universidad autónoma de Barcelona y en los puestos finales, (83). En mi época de subdirector de la ED (hace unos 10 años), recuerdo que la entonces presidente del tribunal de oposiciones me había dicho que, a su juicio, el nivel de los opositores había bajado muy notablemente con relación a su época y recientemente escuche, en el pódcast del Embajador Pedro Zorrilla, al historiador y escritor José Menéndez-Manjón arremeter contra el bachillerato actual indicando que el BUP de los 70 y 80 equivalía a los primeros cursos universitarios actuales. No tengo elementos de juicio suficientes para saber si esto es cierto, pero si he observado con muchos de mis becarios, que cuestiones de cultura general que, para mí, resultaban básicas a su edad, ahora las desconocen ampliamente. También pienso que se está tendiendo a una cultura audiovisual más que la escrita.

Y si todo lo dicho hasta ahora puede ser controvertido y provocador, he dejado el asunto más polémico para el final. Resulta que un estudio realizado en Noruega: Bratsberg & Rogeberg (2018) realizado a más de 730.000 hombres noruegos nacidos entre 1962 y 1991, (las personas que estaban en el servicio militar obligatorio), indicó que el coeficiente de inteligencia de los nacidos a partir de 1975 empezaba a descender unos -7 puntos por generación, fenómeno que se observaba incluso en miembros de una misma familia, lo que descartaba factores genéticos. ¿Cuáles han sido las razones que se han esgrimido para explicar este hecho? Pues descartadas cuestiones genéticas y raciales, se piensa que en la actualidad se dedica menos tiempo a la lectura y más a las pantallas, (lo audiovisual que señalé antes), cambios en el sistema educativo o menos exigencia cognitiva en la vida diaria. Se podrían añadir algunos factores más. Por un lado, el tipo de pruebas no han evolucionado en la misma línea que las sociedades y por otra, muy bien puede haber razones biológicas. Cada vez se tienen hijos más tarde y algunos estudios también señalan que los hijos de padres más mayores tienen un coeficiente intelectual menor. Curiosamente estamos diseñados biológicamente para tener hijos muy jóvenes. Lo más preocupante es que otros países que han realizado estudios similares arrojan resultados muy parecidos. No son buenas perspectivas.