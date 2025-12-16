El enigma de interpretar los sueños

Muchos han sido los autores y filósofos que han escrito sobre algo tan sujeto a teorizar, como discernir el alcance de aquello que soñamos, o de forma eventual o de manera reiterada. El asunto es apasionante y, mucho más, para quienes lo hacen de manera habitual y además recuerdan a la perfección todo lo soñado.

En 1889, Freud escribe sobre esto y, un siglo después, Tobie Nathan propuso una nueva versión, que acuña una teoría brillante, que encaja con la inquietud de quienes soñamos con frecuencia. Soñamos cuatro o cinco veces al día: un sueño que se desvanece es como un fruto no recolectado. Un sueño que no es interpretado es como una carta que no se lee. El sueño por tanto reclama por naturaleza una interpretación.

Viene esto a un caso concreto que me traslada un amigo, soñador habitual, que recuerda con detalle la vivencia nocturna de su subconsciente. Al parecer, y eso sucede con frecuencia, las vivencias acumuladas en la mente humana nos sorprenden con escenarios inspirados en acontecimientos de la vida real, que nuestro subconsciente puede distorsionar para convertir el escenario en surrealista; a veces divertidos y otras que rayan en la pesadilla. No es el caso que se acerca más a la sorpresa que al rechazo y tiene una base clara en una vivencia amorosa.

Aplicando a mi respuesta la propia experiencia vital, cuando las sombras de la noche adormecen nuestros sentidos y liberan sin ataduras o prejuicios todo el “disco duro” acumulado en nuestro cerebro, que contiene vivencias, gozos y sombras, alegrías y tristezas, frustraciones, anhelos y, en este caso que nos ocupa, un intenso sentimiento amoroso correspondido, aunque perdido en el tiempo, solo me cabía una explicación, siendo conocedor al dedillo del fondo de ese sueño recurrente, al parecer mutuo entre nuestros dos protagonistas.Omitiré por discreción la escena soñada, no porque contenga nada escabroso, sino para que los personajes, sobre todo la soñadora, no se sientan aludidos en exceso, aunque avisados están de mi artículo que mantendrá su anonimato.

Mi opinión es que el sueño clarifica una situación real e incontestable largamente mantenida en el tiempo. Es una potente pulsión amorosa que al parecer tiene un obstáculo en el presente ya que el futuro, a veces, depara sorpresas. Mi consejo es que aquello que no puede vivir en el presente real, fluya sin reservas en el escenario de los sueños y, si puede mantener en el tiempo esa conexión gratificante, sin agobios y premuras, que jamás renuncie a sentir o expresar todo aquello que la interlocución admita de buen grado, porque vivimos una sola vez y la renuncia intelectual o física al intercambio epistolar o amoroso, en el caso que nos ocupa, no tiene cabida porque el paso del tiempo les ha podido llevar a reflexión, pero ninguno de los dos ha abdicado de la verdadera realidad.

Como conclusión final y genérica, hay encuentros en la tercera fase que suplen de algún modo aquello que la coyuntura dificulta. Si en algún tramo de la vida se sintetiza subconsciente y realidad, que apliquen aquello que la vida enseña; estamos en un sitio, pero el corazón que cabalga por su cuenta en otro. Esos sueños recurrentes son el mejor barómetro de la realidad. No tengáis miedo, ahora que llega la Navidad, recordaros que los caminos del Señor con inexcrutables.

Feliz Navidad a todos y que los sueños e hagan realidad.