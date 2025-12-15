Opinión | Segunda feira
Cara un caos escuro
O seu petróleo é coma un sistema de mares subterráneos que custa traballo imaxinar esgotados. A diversidade doutros recursos naturais fai de Venezuela un dos máis ricos países da terra. É por isto polo que eu non podo evocar facilmente como era a sociedade de Venezuela antes do chavismo: os EE UU afixéranse a roubar en Veneuela compartindo unhas migallas cos autóctonos máis ricos e cos monopolios capitalistas multinacionais. Desde que Chaves desatou o remuíño que, Maduro levou á máxima intensidade coa consigna de «socialismo do século XX», o petróleo é un recurso patrio e de todos. Case coma dixera un día o Sinn Féin para Irlanda. O réxime socialista vixente en Venezuela foi, e é, combatido cos métodos propagandísticos máis sucios, máis astutos e máis caros pola CIA e por todos os tentáculos regulares e irregulares de Norteamértica. Aínda así, o PSV fíxose en cada convocatoria electoral un punto máis forte e seguro nas relacións internacionais. Finalmente, ficou a figura de Corina Machado como a imaxe da contrarrevolución. Preparáronlle unha evasión de película e non tiveron vergonza de concederlle o Premio Nobel da Paz á xefa da oposición que suplicaba aos EE UU que invadisen militarmente a súa patria. E foron servís, as ultradereitas de Noruega. Así vemos o Nobel na cabeza de Corina Machado coma se descansase na cabeza de Trump. Inmediatamente, o presidente americano despregou no Caribe unha escuadra tipo «terror dos mares» formada por un portavións («o maior do mundo»), coma todos, e unha frota de destroyers e minadores. Esta armada expedicionaria estivo matando tripulantes de canto barco pequeno se lle cruzou no camiño e puidese ser (segundo declaración de parte) portador de drogas. Fundíronse barcos e morreron homes nestes días pasados. O dereito de xentes foi suspendido en augas do Atlántico caribeño. Non desembarcaron en Venezuela pero si roubaron un petroleiro que saíra de porto a facer unha entrega do seu armador. En todo caso os ultradereitistas de Noruega levaron a cabo a deconstrución do Premio Nobel da Paz. E o Mundo vai caendo, por porcións, no caos escuro dunha trapallada colosal.
- Encuentran el cadáver de la mujer desaparecida en Lalín
- Las excavaciones arqueológicas descubren la puerta de acceso a la torre medieval de Meira
- Gadis abrirá un supermercado de casi 2.000 m2 en Policarpo Sanz
- La Firma Salvia: el innovador método patentado por el Cunqueiro para detectar el deterioro cognitivo años antes que los síntomas
- Un grupo de turistas se monta un picnic bajo las luces de la Navidad de Vigo
- Davila 12/12/2025
- La fiebre «híbrida» llega a Vigo: mitad atletas, mitad máquinas
- Un volanteiro gallego embiste contra las piedras junto al puerto de Dingle