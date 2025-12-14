Opinión
A morriña
Falamos dun sentimento e estado de ánimo melancólico e ás veces case que depresivo e moi especialmente cando se presenta debido á nostalxia pola terra: a saudade. Xa o cantaba aquel: «Teño saudade, saudade teño de ti...».
A morriña polo tanto ten en si mesma unha connotación profunda de tristeza, porque é esa melancolía que se sente no interior do corazón da xente, cando se está lonxe da zona de confort e seguridade da túa terra e a túa casa. Mesmo poderíamos falar sen medo a esaxerar que estamos diante dun posible estado de depresión vital, cando permanecemos morriñosos máis tempo do debido, porque sobre todo a tristura se apodera das nosas decisións e ás veces mesmo incapacita para actuar con sentido común e lóxica e chégase a interiorizar coma algo natural.
A morriña implica, logo, e ven asociada á soidade, señardade, saudade, a tristura e pena, a melancolía, musepo ou melarchía. Estados e formas de sentir infelicidade e miseria e, polo tanto, candidatos a seren tratados pola ciencia da psiquiatría.
Pero hai outra faceta non menos coñecida, e dende logo asociada, quéirase ou non, ao carácter intrínseco e propio que imprime a terra os seus moradores e, por suposto, tan importante ou máis ca meramente psicolóxica ou física que describen os tratados de medicina. Esta é a da morriña que nace do amor á terra, o acubillo onde nacemos, da chuvia, da poesía das corredoiras e congostras, da néboa e a bruma no abrente do día nos outonos mornos, onde semella que as árbores choran polos ausentes nos campos grises, a morriña do cheiro doce dos prados verdes nos que pasta o gando, a do silencio e o murmurio da auga nos regatos e torrenteiras, cando xogan ás agochadas entre as rochas das fervenzas, a morriña do son do eco que vai no vento no fondo do val, a morriña dos cantos de taberna, dos xogos dos nenos nas rúas da aldea, do petar das fichas de dominó sobre o mármore da mesa nas tabernas que van pechando e desaparecendo ao mesmo tempo que morren as aldeas.
É a outra morriña a que doe, a da poesía que da sentido á vida dos labregos no interior do corazón da nosa terra e que, de a pouco e sen decatarnos, estamos a perder, cando as aldeas quedan baleiras e abandonadas as casas, cando nas escolas non escoitamos os cantos dos nenos, cando os camiños se esquecen e o monte reclama o seu dominio, cando ninguén xoga xa nas tabernas ás cartas ou ao dominó, cando a forma de vida tradicional morre e a cidade manda.
Esta é a morriña que envelena e mata silandeira, a outra non ten máis importancia que o tópico, típico, que dous ou tres no seu día definiron como o carácter dun pobo e unha xente, a morriña dos galegos, dos que nunca xamais se sabe se soben ou baixan a escaleira na que os atopas.
- Revés para un desarrollo urbanístico clave en Vigo, al exigir la Xunta un examen ambiental más riguroso
- Hacienda tumba en masa las reclamaciones de marineros por la exención de IRPF
- Davila 12/12/2025
- Un muerto y tres heridos en una colisión frontal en Redondela
- El Celta cae por aplastamiento
- «Fóiseme a olla, prendinlle lume á miña exmoza»
- El BNG urge la compra de Povisa: «Cuando la sanidad se convierte en un negocio, las empresas ven clientes, no pacientes»
- Ordenan investigar la fuga de gases cancerígenos en el IEO de Vigo