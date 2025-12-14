La industria del motor exige otro rumbo ante el fiasco del eléctrico

El automóvil se enfrenta a un futuro incierto. A todos los niveles. Y los continuos bandazos desde Bruselas con la futura estrategia de descarbonización —excesivamente ambiciosa tal y como se concibió: con la prohibición total de los motores de combustión en 2035, sin tener en cuenta su impacto económico y social— no hacen sino empeorar la situación. Lo vemos a diario: en las dudas de los consumidores y en las advertencias de la práctica totalidad de los fabricantes, especialmente Stellantis. Su nuevo patrón, Antonio Filosa, insiste en que el veto a la combustión debe posponerse diez años, hasta 2045, para evitar el sacrificio de miles de empleos. Ante la asfixiante presión del sector del motor, que propala el peligro de cierre de plantas y despidos masivos, Bruselas parece convencida para adoptar una solución intermedia —ni 2035 ni 2045— y retrasaría el veto, aunque bajo condiciones, a 2040. Si lo finalmente lo hace, será con la oposición de Pedro Sánchez, quien, frente a la posición de la industria y de países tan poderosos como Alemania, insiste en que es posible y necesario mantener la meta de 2035.

Hace veinte años, la elección de un coche nuevo era relativamente sencilla: diésel o gasolina. Los conductores calculaban los kilómetros anuales, comparaban precios y valoraban el mantenimiento. Para quienes pasaban mucho tiempo en la carretera, el diésel era el rey por su eficiencia y su menor coste por litro. Para quienes no, la gasolina era la opción más lógica. Era una decisión racional, basada en números claros y hábitos cotidianos.

Hoy, en cambio, la pregunta “¿qué coche me compro?” genera un mar de dudas. La apuesta por el eléctrico choca con el precio —sigue siendo mucho más caro que los térmicos, lo que ha facilitado la conquista del mercado por parte de las marcas chinas, que dominan este segmento con una superioridad apabullante—, con la autonomía —pese a las mejoras, con modelos que superan los 600 kilómetros— y con la ausencia de una red de recarga pública funcional. La que existe, además, no siempre opera como debería. En Galicia, como hemos denunciado desde FARO, la mitad de las electrolineras instaladas en el último año no funcionan. ¿Resultado? Los conductores ya no eligen: dudan, posponen y, en muchos casos, se aferran a lo conocido. De ahí el auge de las ventas de híbridos y gasolina.

Esa incertidumbre de los consumidores salta directamente a la industria, que también paraliza o retrasa inversiones a la espera de un marco regulatorio claro y de una evolución más previsible de las ventas. El impacto en la cuenta de resultados y en el empleo es inevitable. Las fábricas de coches posponen lanzamientos e improvisan, como ha ocurrido en Vigo con la nueva plataforma industrial STLA Small de Stellantis: concebida inicialmente como 100% eléctrica, ya incluirá modelos de combustión, y su puesta en marcha, prevista para 2027, se ha retrasado ahora a 2028.

La indecisión de las marcas se traslada igualmente aguas abajo, a los fabricantes de componentes y a toda la industria auxiliar, que además compiten con países low cost: el norte de África, Oriente Medio y, por supuesto, Asia, cada vez más presentes. Proveedores de primer nivel que participaron recientemente en los “Diálogos de FARO” sobre los retos de la automoción reconocían abiertamente que buena parte de su inversión para el coche eléctrico sigue sin uso: millones de euros en útiles industriales y equipamiento adquiridos en previsión de unas ventas que no han llegado —ni llegarán— a corto y medio plazo.

Para intentar paliar los efectos de este círculo vicioso, el Gobierno español acaba de anunciar un paquete de 1.280 millones de euros para “pisar el acelerador” del coche eléctrico. De ese monto, 400 millones serán subvenciones directas a la compra de vehículos de cero emisiones (Plan Auto+), 300 millones se destinarán al despliegue de infraestructura de recarga en corredores clave y 580 millones al Perte VEC para innovación en vehículos eléctricos y conectados. Un acelerón que, aunque bienvenido, llega a todas luces tarde. Se ha perdido demasiado tiempo, en España y en el resto del continente, y la pasión de la industria del motor por el eléctrico se ha enfriado. Y entre los compradores la temperatura nunca ha pasado de tibia.

Las ayudas del Moves III, que debían impulsarse en 2024, se retrasaron por burocracia y agotaron su presupuesto en pocos meses, dejando a miles de potenciales compradores en el limbo. Mientras tanto, las ventas de eléctricos en España cayeron un 20% en el tercer trimestre de 2025 respecto al año anterior, con los conductores refugiándose en híbridos o combustión ante la escasa infraestructura disponible y la volatilidad de precios.

La industria gallega del motor tampoco es inmune a esta tormenta perfecta, pese a que la planta de Balaídos de Stellantis probablemente pulverice este año su récord histórico de producción (547.000 vehículos en 2006). Todo lo contrario. El parque de proveedores sufre en primera persona la crisis estructural del automóvil en Europa, y hay plantas que

—como hemos advertido desde estas mismas páginas— están abocadas a una gran reestructuración o incluso al cierre. Y eso pese a las ayudas de los sucesivos Perte y, sobre todo, a la política de subvenciones, algunas a fondo perdido, activada por la Xunta para acompañar al sector en esta electrificación forzada.

En resumen: hace veinte años, el comprador salía del concesionario con la certeza de haber tomado la decisión más lógica. Hoy sale —si es que sale— con una carpeta repleta de folletos, la cabeza hecha un lío y la cartera temblando ante un futuro que nadie parece capaz de garantizar. Europa prometió un camino recto hacia 2035 y luego llenó la carretera de curvas, desvíos y señales contradictorias. Y España, que se jactaba de ir en cabeza, ha terminado pisando el acelerador… cuando el depósito de la confianza ya estaba en reserva.

El automóvil vive un momento decisivo, quizá el más delicado de su historia reciente. Y lo que está en juego no es solo qué coches conduciremos dentro de diez o veinte años, sino el mantenimiento de un tejido industrial del que dependen miles de familias. Urge, por tanto, que Bruselas y Madrid dejen de conducir a golpe de volantazo. El sector no necesita más rectificaciones, sino un rumbo estable, realista y consensuado. Solo así podremos avanzar hacia una movilidad más limpia sin dejar a nadie —ni a ningún territorio— atrás.