Un antes y un después: feminismo, responsabilidad y víctimas en el centro

La reciente denuncia de acoso sexual que ha afectado al PSdeG ha abierto una herida que no puede ni debe cerrarse en falso. No se trata únicamente de un caso concreto, ni de una crisis coyuntural de imagen, sino de una prueba de coherencia para una organización que se reivindica feminista y comprometida con la igualdad. Y la primera conclusión, necesaria aunque incómoda, es clara: las cosas no se hicieron bien.

En situaciones como esta, el tiempo importa. La rapidez de la respuesta, la claridad de los procedimientos y la seguridad que se ofrece a quien denuncia son elementos esenciales. Cuando las respuestas llegan tarde, cuando se duda o cuando los protocolos no están claros o no se activan con diligencia, el mensaje que se transmite a las mujeres es profundamente desalentador: que denunciar puede tener un coste personal y político demasiado alto. Desde una perspectiva feminista, esto es inaceptable.

La defensa de los derechos de las mujeres ante denuncias de acoso sexual no admite ambigüedades ni cálculos. Exige mecanismos conocidos, transparentes y eficaces; exige equipos formados y decisiones que prioricen la protección de la víctima frente a cualquier otra consideración, incluida la política. Porque cuando una organización se protege a sí misma antes que a quien denuncia, el daño no es solo individual: es estructural y colectivo.

En este contexto, la dimisión de Silvia Fraga como secretaria de Igualdad de la ejecutiva del PSdeG no puede analizarse de manera superficial. Su salida no es un episodio anecdótico ni un relevo más: es el reflejo de una pérdida que el partido no puede permitirse. Silvia Fraga cuenta con una trayectoria feminista sólida, reconocida y respetada también a nivel federal, construida desde el trabajo riguroso, el compromiso político y el conocimiento profundo de las políticas de igualdad.

He trabajado con ella mano a mano en el último Congreso Federal del PSOE, donde logramos incorporar acuerdos de claro carácter feminista que hoy forman parte del acervo político del partido. Lo hicimos también en la ponencia del Congreso gallego, en la que Silvia ejerció un papel de liderazgo indiscutible, aportando visión, coherencia y capacidad de consenso. Y juntas redactamos un manifiesto feminista que fue aprobado en la Comisión de Igualdad del PSdeG, fruto del trabajo colectivo pero también de una autoridad política y feminista que no se improvisa.

Por todo ello, resulta evidente que Silvia Fraga es una figura insustituible en el ámbito de la igualdad dentro del PSdeG. Reconocerlo no es una cuestión personal, sino política. Reintegrar su experiencia, su criterio y su liderazgo es una necesidad si se quiere fortalecer una respuesta feminista sólida ante situaciones de violencia sexual y de acoso.

Precisamente por eso, la creación de un Consejo Asesor de Igualdad, integrado por feministas reconocidas, con trayectoria acreditada, conocimiento técnico y autonomía real, se presenta como una medida imprescindible. No como un órgano simbólico o decorativo, sino como un instrumento central para la toma de decisiones: para orientar las respuestas ante denuncias, evaluar y mejorar los protocolos existentes y garantizar que la perspectiva feminista se aplique de manera coherente y permanente.

Conviene recordar que los casos de acoso sexual no son hechos aislados ni excepciones morales. Forman parte de una violencia estructural que atraviesa todas las instancias de la sociedad, incluidas las organizaciones progresistas. Precisamente por eso, la única forma legítima de abordar estas situaciones es poner siempre a las víctimas en el centro: en la escucha, en la protección efectiva, en la investigación rigurosa y en la resolución justa.

Lo ocurrido debe marcar un antes y un después en el PSdeG y, por extensión, en todas las organizaciones políticas. Un punto de inflexión que obligue a revisar prácticas, a corregir errores y a asumir que sin feminismo real no hay credibilidad posible. Ese nuevo escenario exige que sean las mujeres feministas, con conocimiento, independencia y autoridad política, quienes ocupen el centro de la toma de decisiones en materia de igualdad.

Esta debe ser la hoja de ruta común: protocolos claros, respuestas rápidas, asesoramiento experto y una convicción firme de que la defensa de los derechos de las mujeres está por encima de cualquier cálculo coyuntural. No es una exigencia ideológica, sino una exigencia democrática.

Estos casos han de servir para lograr grandes transformaciones políticas en el seno de nuestro partido, tal y como se ha comprometido a que suceda Pilar Bernabé, secretaria federal de Igualdad. Ese compromiso debe traducirse en cambios reales, sostenidos y verificables, capaces de reforzar la confianza de las mujeres y de la sociedad en una organización que aspira a liderar la igualdad.

En el ámbito político, solo el PSOE tiene hoy la capacidad real de impulsar ese cambio profundo y convertirlo en referencia. Puede hacerlo asumiendo, como se ha hecho, que reconocer los errores no debilita, sino que fortalece; que la autocrítica es una herramienta de avance democrático y que el feminismo exige coherencia incluso —y sobre todo— cuando incomoda. Si este caso sirve para corregir fallos, reforzar garantías, escuchar a las feministas y colocar a las víctimas en el centro de las decisiones, entonces estaremos, por fin, ante ese antes y después necesario.

Porque el feminismo no es complacencia ni silencio: es justicia, coherencia y transformación.

Y lo reclamo como feminista, como Presidenta del PSdeG y avalada por una trayectoria sostenida de defensa de los derechos de las mujeres. No desde la confrontación, sino desde la responsabilidad política y el compromiso ético. Porque solo situando el feminismo en el centro de las decisiones podremos estar a la altura de lo que las mujeres esperan —y exigen— del partido que más ha hecho por los derechos de las mujeres.