Animais sen domesticar
Nunha época dominada pola sobreexposición onde o valor da intimidade está en horas baixas, o feito de desaparecer, de gardar silencio desde unha especie de pseudoanonimato escollido, ou de non expoñer a vida persoal é case un acto de resistencia. Non acudir con certa frecuencia a actos públicos ou negarse a alimentar o relato público que existe arredor dunha mesma constitúe unha rareza.
Prodúcenme unha gran fascinación figuras coma Thomas Pynchon, probablemente o caso máis extremo e paradigmático disto que estou relatando. Autor crucial da narrativa nortamericana contemporánea, foi quen de construír unha das carreiras máis influíntes do panorama internacional sen deixar rastro físico. Sen aparicións públicas, nin fotografías que confirmen quen é Pynchon, ese silencio deliberado convértese na materialización da vontade de negarse a converterse en personaxe. A súa obra fala con voz propia, sen necesidade de que el a defenda. Coma se Pynchon non existise fora dos seus libros. En realidade, a min non me importa quen é el, impórtame o que escribe. Nin sequera interpreto o enigma de quen está detrás do autor coma unha excentricidade, senón coma unha especie de declaración de principios que me provoca admiración.
Penso agora no camiño que tomou Santiago Lorenzo cando decidiu retirarse a unha aldea de Segovia de menos de dez habitantes e vivir á marxe do circuíto cultural, afastado do que se supón que é a vida literaria. Coma se a vida literaria fose algo diferente de escribir. Desde ese pobo, Santiago fraguou algunha das novelas máis celebradas en España nos últimos anos, Los asquerosos, confirmando que é posible crear unha obra literaria e observar o mundo sen participar do ruído. Fronte unha industria que empurra cara a visibilidade e o exhibicionismo, Pynchon e, noutra medida, Santiago Lorenzo, habitan na súa deliciosa tobeira.
Relacionado con isto que estou relatando, a morte de Robe Iniesta provocoume a sensación de peche xeracional, da inminente desaparición dun xeito de estar na cultura. Robe nunca foi un músico convencional. Pola ambición poética, polo caos, polo descaro pero, sobre todo, pola honestidade radical. É evidente que non quería ser unha icona e, precisamente por iso, acabou sendo máis ca iso. Unha especie de criatura mitolóxica. As poucas veces que falaba, facíao desde un lugar incómodo, transmitindo a sensación purísima de non ter nada que demostrar. Supoño que para iso están as letras, a música, a literatura. Dalgún xeito Robe representaba unha especie de resistencia á domesticación cultural; a constatación de que é posible non renunciar á propia identidade e manterse á marxe das inercias do sistema.
Hai anos, un autor púxome mala cara porque rebatín a frase «hai que facer ruído nas redes todos os días». Díxenlle que eu detestaba o ruído e me parecía un xeito de contaminación. Non só non foi quen de comprender o que lle estaba dicindo, senón que me lanzou un comentario cargado de condescendencia. Agora ríome, claro. E constato que o ruído é cada vez máis absurdos. Todo isto ten que ver co feito de vivir nunha época en que atreverse a confesar non ter opinión sobre algo é un acto revolucionario. Penso en cantos posts baleiros, artigos insubstanciais, opinións superficiais aforrariamos de ter a valentía de gardar silencio cando non temos nada valioso que contar.
Observaba hai uns días as redes dunha autora que sae máis veces mostrando a roupa que se pon ou os avances no ximnasio aos libros que le, e pensaba en Pynchon, en Robe, en que talvez estamos asistindo ao final dunha época. Ás veces semella que todo se esfarela. Mais logo sempre ocorre algo que semella deitar a luz de esperanza necesaria para permanecer e, sobre todo, ter a valentía de reivindicar que hai outro xeito de estar; na literatura, na música e na vida.
