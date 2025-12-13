Opinión | De bolina
Por un puñado de céntimos
«Detente, amigo. Non che convén. Somos tres (...) Sabes que a túa cara se parece a esoutra dun tipo que vale 2.000 dólares?» Logo de caer do cabalo, derrubado aquel polo certeiro disparo dun fusil winchester, velaí a pregunta que un dos cazarrecompensas lle arrebola a Tuco -Tuco Benedicto Pacífico Juan María Ramírez, encarnado, claro é, por Eli Wallach- nun singular momento de O bo, o feo e o malo, o célebre spaghetti western dirixido en 1966 por Sergio Leone. «Si. Pero ti non te pareces ao que os vai cobrar»: eis, da súa parte, a rápida resposta por parte de Blondie -Clint Eastwood, e cal outro senón?- quen, máis veloz aínda co revólver que coas palabras, se desfai cumpridamente, apenas un pestanexo, do trío inimigo mentres un relampo da banda sonora do xenial Enrio Morricone vén subliñar os fotogramas.
«Búscase.Wanted». En galego e en inglés: «Terrorista internacional» / «International terrorist». Desde logo, este cronista descoñece por completo cales poden resultar as querenzas cinematográficas de D. Ángel García Seoane, Gelo, alcalde en exercicio de Oleiros (con excepción dun breve período) desde 1985 deica á actualidade. Mais en todo caso, e tal e como foron recoller os diversos medios (este venerable rotativo sempre á fronte), o certo é que a localidade coruñesa -cal se se tratase de Fort Bravo, aló nos desertos de Novo México- anda a lucir nestes días uns moi vistosos carteis a anunciaren a tutti quanti unha recompensa pola busca e captura do actual presidente dos todopoderosos Estados Unidos de América, Mr. Donald Trump.
Sinalemos, para todos aqueles de entre Vdes. -sempre moi amables lectores destas crónicas semanais- que así o precisaren, que o concello de Oleiros -35.000 moradores, situado na beira leste da ría da Coruña- presenta, entre outras particularidades, a de contar coa renda bruta media máis eleveda de toda Galiza -alí reside, por exemplo, Sandra Ortega, accionista e filla do fundador de Inditex- ao tempo que, segundo os datos oficiais, manifesta o maior índice de inversións públicas municipais do país galego e presume dun vistoso monumento dedicado á figura de Ernesto «Che» Guevara. Sen dúbida, todo un cóctel especial.
«Trump é o máis grande indesexable que hai no mundo, a aproveitar o poder que ten, de comandar o primeiro país e potencia mundial, para os seus negocios (...) El aproveita, como as mafias, para mandar matar, asasinar e todo o que lle peta para enriquecerse», espetou o destemido Gelo na circunstancia de matizar e xustificar a intrépida decisión de apelar a propios e alleos para levaren a termo a detención do mandatario norteamericano. Trátase dunha actuación que devén constestada, iso si, polos representantes da oposición municipal. Porén, o rexidor oleirés insiste arreo nela toda vez que, considerando que «os medios están case sempre, e por imposición ao servizo de Trump e compañía, do que se trata é de amosar que nós somos libres e que queremos denunciar o que está a acontecer.»
Vale, ok: sabido é que España -Pedro Sánchez dixit- resulta ser un «aliado serio, responsable e comprometido» respecto do «amigo americano». Doutra parte, quen máis, quen menos, todo o mundo contamos cun coñecido, un familiar de noso -esencialmente, un cuñado- moi capaz de deixarnos descolocados en determinadas conxunturas. Agora ben; considerando como as gasta D. Donald así como a calidade dos seus saberes en materia xeográfica, non é de descartar que chegue a considerar que Oleiros anda próximo do Caribe e velaí que non debamos descartar que o USS Gerald Ford e escoltas ad hoc xurdan unha boa mañá entre a Torre de Hércules e mais o faro de Mera mentres os marines se precipitan sobre a praia de Bastiagueiro, a repartiren Chewing Gum así entre indíxenas como despistados fodechinchos. E o que avisa non é traidor.
«Trump non vale nin 50 céntimos, nin un patacón»: de tal xeito explicou García Seoane o motivo da exigua recompensa -tan só 0,50$; isto é, 0,43€- prometida aos hipotéticos cazarrecompensas. Certamente, se Sergio Leone resucitase e transformase a súa «triloxía do dólar» en tetraloxía, ben que podería titular a nova entrega: «Por un puñado de céntimos».
