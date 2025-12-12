Un plan para diciembre

Cuando las cosas están mal en Navidad siento que están bien. La gente suele pensar lo contrario, que todo lo triste es más triste, que la soledad se hace más profunda y que ojalá se pase rápido. Nunca lo he sentido de esa forma. Las del año anterior fueron en apariencia un desastre porque las pasé en el hospital con mi madre, que acabó por irse al cielo el nueve de enero. Lo conté aquí, después de contármelo a mí misma despacito. La recuerdo como una buena Navidad, no sé explicarlo. Si alguien te quiere y estás allí, irá bien.

Este año en cambio me preocupa la Navidad. Qué juntas si todo lo juntó siempre ella. Qué juntas después. Le he dado bastantes vueltas desde que se terminó el verano. Sabía que lo que sucediera este 25 de diciembre marcaría los restantes, que si lo celebrábamos por separado, entonces algo se habría roto y dolería mucho. Qué difícil seguir con las cosas rotas.

¿Sabes cuando alguien hace tiempo contigo?, porque estás esperando el autobús, tu turno en el médico, a que sea la hora. A veces mientras esperas, una persona se queda a tu lado, para nada especial, sólo para hacer tiempo. Eso quiero este año, que mi familia haga tiempo conmigo mientras algo pasa.

Quiero escuchar a mis hermanos cantar mal. Porque ya estaban ahí cuando nací. En mi primera Navidad en el mundo ellos cantaban villancicos y lanzaban mi cuna de un lado al otro del pasillo. Y si este veinticinco de diciembre los vuelvo a oír cantar, entonces sabré que todo sigue estando bien, que hemos atesorado lo que un día recibimos gratis y lo hemos hecho crecer. Que quizá nunca consigamos vender la herencia de mi madre ni deshacernos completamente de nuestra casa, pero ella nos estará mirando, nos verá igual de juntos y se tomará entre risas esa copita de champagne que le sonrojaba las mejillas. Y dirá aquello de, “no me pongas más que estoy empezando a decir tonterías”, mientras acerca su copa a la botella con cara de pilla. Qué bien estarás ahora, mami, con la mesa servida, con el Belén siempre puesto.

Será una visón edulcorada y cursi la que tengo de estas fechas, un pastelito de nata, pero necesito que nada cambie, o inventármelo de cero y crear una Navidad diferente y nueva, no lo sé. Pero con ellos cerca, metiéndose conmigo porque todo lo lloro, todo lo cuento y todo lo dramatizo. Nunca las pullas ajenas alcanzarán las risas y la gracia de los que saben de dónde vienes y los charcos en los que has estado metida.

Así que comencé a pelearlo en septiembre, cuando a nadie le apetecía oír hablar del tema con tanta anticipación. Los vi algo despistados. Supongo que nos pasamos la vida viendo la mesa puesta y cuando ya no está quien la ponía hay que recalcular, buscar un sitio. No puedo mentir, la batalla fue bastante más corta que este monólogo. Así que, en definitiva, seremos dieciséis personas muy juntas en Oza dos Ríos el día de Navidad. Haciendo tiempo.