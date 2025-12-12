Opinión | Mira Vigo
La Comisión de Atletas Históricos
Tienen ya años en su marcador, pero miradlos, qué salerosos y pomposos, presididos por Carlos Pérez (al fondo) con sus noventa y tantos años. Es la comisión organizadora del encuentro de atletas históricos de toda Galicia que tendrá lugar en 2026 reunida en el Mesón Ourensano. Ahí veis de izda. a dcha. a Franco Cobas, Paraditas, Tanis Durán, Andrés Freire, R. Viñas, Lola (camarera), Carlos Pérez, Manuel Germade, A. Viñas, E. Cancelas y J.R. Quinteiro.
Por su fama, el Concurso de Instrumentos de Cuerda precisa más apoyo
Tuve el placer de comer en el Nagari con Maribel Collazo y Elisabeth Taylor (la nuestra), cuando faltaban pocos días para que se abrieran las puertas de la XIV edición del Concurso de Instrumentos de Cuerda «Cidade de Vigo» que esta irlandesa «vigorizada» por muchos años en nuestra ciudad preside. Ya celebrado con 63 jóvenes talentos venidos de España y Portugal (solo 4 de Galicia), ya comprobada la capacidad de atracción del mismo como espacio referencial de este género instrumental, hay algo que se hace evidente: se podría dar un salto cualificado a su ya demostrado prestigio (los niños vienen para incluir en sus currículums) si tuviera más apoyo institucional o de empresas, que ya tiene del Ayuntamiento pero menor que otros concursos de nuevo cuño. Se lograría así tratar con más dignidad a los jueces, encerrados 4 días sin cobrar nada en el puente de Navidad, organizar master classes, concierto para los ganadores, premios más decentes... Hay que elogiar no solo el esfuerzo de los organizadores sino a los padres que llegan de todas partes de España en los días inhóspitos de las luces por exceso de gente. ¿Cómo es posible que un concurso así sea tan poco protegido?
UMA trae su galería viajera al Centro Comercial Vialia con doce artistas locales
El otro día sugerimos comprar estas navidades regalos relacionados con el arte en cualquiera de los 4 puntos que lo atesoran estos días con colectivos. En las galerías Durán de Príncipe, en A Laxe, en Quadro (Fermín Penzol) y Pablo Pardo (Caracas 2). Nos olvidamos de la galería itinerante de la artista UMA, que esta vez podréis visitar en el Centro Comercial Vialia con artistas locales de pintura, escultura y artesanía como Carolina Avendaño, Joaquín Balsa, Miguel Barros, Mónica Velas, Xosé Luis Román... así hasta una docena. Id y lo veréis.
